L’ancien développeur d’Ethereum, Griffith, plaide coupable d’avoir violé les sanctions américaines

Le programmeur et développeur américain Virgil Griffith a plaidé coupable aujourd’hui d’avoir violé la loi américaine sur les sanctions. Griffith a créé l’outil d’indexation Wikipédia WikiScanner, a co-conçu le proxy Tor2web et était un chercheur principal à la Fondation Ethereum qui a dirigé à un moment donné des projets spéciaux pour la plate-forme.

La conférence crypto nord-coréenne

Un grand jury fédéral convoqué par le bureau du procureur américain dans le district sud de New York a allégué que Griffith avait conspiré pour alléguer l’International Emergency Economic Powers Act. Griffith devait subir son procès aujourd’hui, mais a plutôt changé son plaidoyer de culpabilité pour la seule accusation. Avant de changer son plaidoyer, il risquait jusqu’à 20 ans de prison.

Il sera condamné en janvier 2022, et les rapports indiquent que l’accord de plaidoyer pourrait se conclure entre 63 et 78 mois de prison. La peine maximale, même avec l’accord sur le plaidoyer, est cependant toujours au nord de 6 ans.

Griffith a été arrêté en novembre 2019 après avoir prétendument parlé de la blockchain et de la crypto-monnaie en Corée du Nord plus tôt cette année-là. Le bureau du procureur américain a allégué qu’au cours de cet entretien, il avait “fourni des informations hautement techniques” qu’il savait “pouvant être utilisées pour aider la Corée du Nord à blanchir de l’argent et à échapper aux sanctions”. L’événement était une «conférence Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency» en avril 2019, selon le communiqué de presse du ministère de la Justice.

Griffith a été libéré sous caution l’année dernière, mais il a été emprisonné après avoir tenté d’accéder à son compte Coinbase pour payer des avocats cette année. Les procureurs ont déclaré que cette décision était une violation des conditions de sa libération sous caution.

Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale (IEEPA)

Bien qu’il ne résidât pas aux États-Unis, Griffith était un citoyen américain et donc soumis aux frais de l’IEEPA. Le journaliste et auteur Ethan Lou, qui était avec Virgil Griffith en Corée du Nord, était au palais de justice aujourd’hui et a tweeté les développements. Comme Lou le note avec justesse, puisque Griffith n’a été confronté qu’à un « complot en vue de violer » l’IEEPA et qu’aider réellement la Corée du Nord n’était pas essentiel pour le déclarer coupable. En conséquence, dit Lou, “l’accusation n’a pas besoin de prouver les résultats tangibles d’une action spécifique”.

L’IEEPA stipule qu’il est « interdit aux ressortissants américains d’exporter des biens, des services ou des technologies vers la RPDC sans licence ». La barre pour déclarer Griffith coupable était sans aucun doute assez basse.

Après le changement de plaidoyer de Griffith, Lou a noté qu’il était “assez émotif” et qu’il n’était “pas clair quel nouveau développement a causé ce plaidoyer de culpabilité”, ajoutant qu'”une des raisons possibles est l’interdiction du témoignage à distance d’un avocat de la Fondation Ethereum”.

L’aller-retour de deux ans entre le bureau du procureur américain et les représentants de Virgil touche enfin à sa fin.

