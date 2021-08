L’ancien DGP du Pendjab Sumedh Saini libéré de prison après que la Haute Cour a qualifié son arrestation de “manifestement illégale”

in

L’avocat de Saini a affirmé qu’il avait été arrêté illégalement dans la FIR n° 11, datée du 17 septembre 2020. (Dossier)

L’ancien DGP du Pendjab Sumedh Singh Saini, qui a été arrêté par le Bureau de vigilance le 18 août, a été libéré hier de la garde à vue du département sur les instructions de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana. La Haute Cour avait précédemment qualifié son arrestation de «manifestement illégale». Le tribunal a rendu son verdict lors de l’audition d’un recours en habeas corpus déposé par l’épouse de Sumedh Singh Saini un jour après son arrestation. Saini a été arrêté par le Bureau de vigilance pour fraude, faux, corruption et autres délits enregistrés à son encontre en septembre 2020.

Le HC a jugé que l’arrestation de Saini violait les trois ordonnances antérieures du tribunal et a ordonné sa libération immédiate. L’avocat de Saini a affirmé qu’il avait été arrêté illégalement dans la FIR n° 11, datée du 17 septembre 2020. Il a allégué la mauvaise foi, la malveillance et des arrière-pensées en raison de la vendetta politique derrière son arrestation. Saini avait déjà obtenu une caution provisoire provisoire dans le FIR n° 13, daté du 2 août. L’ordonnance empêchait la police d’arrêter Saini dans tous les cas liés à des infractions présumées au cours de son mandat et exigeait que l’ancien DGP reçoive un avis une semaine avant son arrestation.

Cependant, l’avocat de la défense s’est contenté devant le tribunal que Saini avait été arrêté dans une affaire qui n’avait aucun lien avec sa carrière militaire et n’avait donc pas violé l’ordonnance de HC. Selon un rapport de The Indian Express, citant un officier supérieur de la police du Pendjab, Saini a été arrêté dans l’affaire de contrefaçon liée à une maison de Chandigarh qu’il a achetée à l’aide de faux documents.

“Lesdites allégations ne pourraient pas faire partie d’une autre FIR… Par conséquent, l’arrestation du détenu sur sensiblement les mêmes allégations est manifestement illégale”, a déclaré la magistrature dans son ordonnance.

Saini était un officier IPS de 1982. Saini a été nommé directeur général de la police (DGP) en 2012 et a été démis de ses fonctions en 2015 après que des manifestations ont éclaté à la suite d’une série d’incidents sacrilèges dans l’État. Il a pris sa retraite du service en 2018.

