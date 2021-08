L’ancien DGP du Pendjab Sumedh Singh Saini arrêté dans une affaire de faux

in

L’avocat de Sumedh Singh Saini, APS Deol, a qualifié l’arrestation d’illégale.

Le bureau de vigilance du Pendjab a arrêté hier l’ancien DGP d’Etat Sumedh Singh Saini alors qu’il s’était joint à l’enquête dans le cadre de l’une des affaires enregistrées contre lui. Saini a été accusé d’avoirs disproportionnés ainsi que d’irrégularités dans le recrutement d’agents de police dans la police du Pendjab. Un nouveau FIR a été déposé contre lui récemment en lien avec des irrégularités de recrutement.

Selon un rapport de The Indian Express, citant un officier supérieur de la police du Pendjab, Saini a été arrêté dans l’affaire de contrefaçon liée à une maison de Chandigarh qu’il a achetée à l’aide de faux documents. Saini s’était rendu au siège du Bureau de vigilance à Mohali vers 20 heures pour se joindre à l’enquête dans une affaire de corruption. La Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana lui avait accordé une caution provisoire provisoire le 12 août tout en lui demandant de se joindre à l’enquête d’ici une semaine. Le tribunal lui avait accordé une caution tout en déclarant que Saini était un bénéficiaire de la catégorie Z-plus et qu’il n’y avait aucune chance qu’il s’évade.

L’ancien avocat du DGP, APS Deol, a qualifié l’arrestation d’illégale. Selon une ordonnance de la Haute Cour, a déclaré Deol, un préavis de sept jours devait être donné à Saini avant de l’arrêter dans tous les cas liés à un incident survenu au cours de sa carrière militaire.

Fait intéressant, juste plus tôt cette semaine, Saini avait retiré son plaidoyer de la haute cour dans laquelle il avait demandé des instructions à la police du Pendjab de ne pas l’arrêter pour une autre infraction.

Il était un officier IPS du lot de 1982. Saini a été nommé directeur général de la police (DGP) en 2012 et a été démis de ses fonctions en 2015 après que des manifestations ont éclaté à la suite d’une série d’incidents sacrilèges dans l’État. Il a pris sa retraite du service en 2018.

Selon le PTI, le Punjab Vigilance Bureau avait réservé Saini et six autres personnes en vertu de la loi sur la prévention de la corruption et des sections pertinentes de l’IPC le 2 août. La police avait également allégué que Saini avait acquis une maison à Chandigarh en utilisant de faux documents dans le cadre d’un accord frauduleux. . En mai 2020, Saini a également été condamné dans l’affaire de 1991 de la disparition de Balwant Singh Multani, alors ingénieur junior à la Chandigarh Industrial and Tourism Corporation. La police a par la suite ajouté une accusation de meurtre en vertu de l’article 302 de l’IPC dans le FIR dans l’affaire de disparition après que deux anciens membres de la police de Chandigarh qui étaient coaccusés soient devenus approbateurs.

