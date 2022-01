L’ancien directeur adjoint de Manchester United, Steve McClaren, se moque de Scott McTominay en plaisantant, le seul point négatif à son sujet est qu’il « est écossais »

Steven McClaren a parlé de Scott McTominay et des performances qu’il a produites pour Manchester United.

McTominay a présenté un homme du match pour aider son équipe à atteindre le quatrième tour de la FA Cup aux frais d’Aston Villa et l’ancien patron de l’Angleterre McClaren a plaisanté en disant que la seule mauvaise chose à propos de l’international écossais est sa nationalité!

Scott McTominay’s s’avère être un joueur crucial pour les Red Devils

« Wow, quel joueur », a déclaré l’ancien directeur adjoint d’Old Trafford sur talkSPORT le matin après la victoire.

« Je pense qu’un joueur qui a mûri, a pris ses responsabilités et est probablement l’un d’entre eux qui est un peu méconnu, fait tout le travail acharné, une bonne attitude, n’obtient pas le crédit qu’il mérite et il est [now] obtenir ça.

Contre Villa, McTominay a marqué le seul but du match et, alors qu’ils devaient remercier VAR de les avoir aidés à éliminer Steven Gerrard, le joueur de 25 ans était impérieux au milieu du parc.

GETTY

La tête de McTominay était son deuxième but de la saison

GETTY

McTominay est crucial pour le club et le pays

« Vous le mettez sur le terrain et il livre, c’est un joueur de Manchester United, sept ou huit sur dix chaque semaine, c’est ce qui fait un joueur de Manchester United », ajoutant qu’il a ce que tout manager attend de ses stars.

« Il interrompt le jeu, il est box-to-box, il a de l’énergie, de l’attitude, peut gérer le ballon, rentre dans la surface et peut marquer des buts, il s’en sort très bien. »

En fait, il est tellement bon que l’ancien patron de l’Angleterre McClaren a terminé avec espièglerie : « La seule chose, c’est qu’il est écossais !

L’ancien manager Jose Mourinho a fait ses débuts à McTominay et a adoré la personnalité du joueur, tandis que l’actuel manager Ralf Rangnick a déclaré qu’il ne serait pas surpris s’il était capitaine de United dans quelques années.