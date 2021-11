L’ancien directeur commercial de Britney Spears nie avoir mis la chambre sur écoute

Un combat se prépare – et peut-être même une guerre – entre Britney Spears et son ancien directeur commercial, qui dit maintenant qu’elle n’avait rien à voir avec les allégations selon lesquelles la chambre de Brit ou le contrôle de son traitement médical seraient sur écoute.

Tri Star Sports and Entertainment Group — dirigé par Lou Taylor — vient de déposer des documents juridiques demandant au juge de l’affaire de tutelle de mettre un frein à l’avocat de Britney, Matthieu Rosengart, qui souhaite une comptabilité complète des 13 dernières années d’implication de Taylor. Rosengart a déjà déclaré qu’il pensait que l’argent avait été mal géré.

Taylor et cie. dire que Rosengart ne devrait pas être autorisé à remonter aussi loin. Ils disent que Tri Star a soumis des comptes réguliers sans aucune objection de Spears au cours des 11 années où Taylor a été impliqué dans la tutelle. Rosengart a déclaré que tout le jeu était contre Britney et que même son propre avocat à l’époque ne l’avait pas protégé ni son argent.

10/4/21 BACKGRID

Au-delà de ça, le partenaire de Taylor, Robin Greenhill, a soumis une déclaration disant que « Personne à Tri Star n’est au courant d’un dispositif de surveillance électronique caché placé dans la chambre de Mme Spears ». Elle poursuit en disant: « Personne à Tri Star n’a jamais eu le moindre contrôle sur le traitement médical de Mme Spears. »

Qu’est-ce que Greenhill n’a pas abordé … rapporte qu’elle contrôlait la capacité de Britney à vivre comme elle le souhaitait … aurait dit à Spears à l’occasion qu’elle ne pouvait pas partir en vacances ou acheter certaines choses parce qu’elle avait atteint sa limite de dépenses.

Britney a rompu avec Tri Star et est en colère contre Lou Taylor and co. s’occupait de ses affaires.

Revenons aux problèmes de comptabilité … Tri Star dit que lorsqu’il a démissionné de la tutelle en août 2020 – affirmant que Lou et d’autres recevaient des menaces de mort – ils ont assuré une transition en douceur en partageant un ensemble complet de livres et de registres, y compris plus plus de 16 000 fichiers. Rosengart n’acceptera clairement pas ces documents sans une avalanche de questions.