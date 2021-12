L’ancien directeur d’Apple, Jony Ive, approfondit le processus de conception et plus encore

Le mois dernier, l’ancien chef du design d’Apple, Jony Ive, nous a donné un rare aperçu de son processus de conception lorsqu’il a partagé des images d’un travail en cours sur un sceau pour le prix de l’environnement Terra Carta. Maintenant, la publication Wallpaper a publié une interview dans laquelle Jony Ive et le prince Charles discutent de l’importance du prix Terra Carta pour l’environnement.

Comme nous l’avons signalé précédemment, le sceau, qui existe sous forme numérique et papier, a été créé pour un nouveau prix environnemental de Terra Carta, hôte d’un forum d’action lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en Écosse, COP26.

Le sceau a été créé pour la Sustainable Markets Initiative, rapporte Wallpaper.com.

Puis, ce mois-ci, Wallpaper a partagé un panel avec son rédacteur en chef, le prince Charles, et Jony Ive sur l’importance du sceau Terra Carta du mois dernier. Son Altesse Royale a déclaré :

« Qu’est-ce qui a vraiment poussé [the Terra Carta] est le fait qu’enfin, après une quarantaine d’années à essayer de sensibiliser à toutes ces questions, et à essayer de rassembler toute une série de personnes, notamment du monde des affaires, pour leur faire comprendre de plus en plus la nécessité de la durabilité, l’une des choses que nous n’avons jamais vraiment pu faire était d’amener le secteur des services financiers à le prendre au sérieux », a déclaré le prince Charles.