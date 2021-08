L’ancien directeur de Facebook Seattle gagne de l’argent pour le démarrage qui aide les développeurs à tester rapidement les fonctionnalités du produit

Vijaye Raji (à gauche) et l’équipe Statsig. (Photo statistique)

Vijaye Raji, l’ancien leader de l’ingénierie de Facebook et Microsoft, a levé 10,4 millions de dollars en série A pour une nouvelle startup du nom de Statsig qui développe de nouvelles façons d’aider les développeurs à déployer plus rapidement et de manière transparente les fonctionnalités du produit.

Sequoia Capital et Madrona Venture Group ont participé au financement, ainsi qu’un groupe d’investisseurs providentiels. La société basée à Kirkland, dans l’État de Washington, a refusé de commenter ..

. a rendu compte de Statsig en avril, notant que Raji a eu l’idée après son travail sur Facebook où lui et d’autres développeurs ont utilisé des outils internes pour déployer rapidement des fonctionnalités ciblées sur un ensemble spécifique d’utilisateurs – ce qu’on appelle les « dogfooders » – avant qu’ils ne soient prêt pour les heures de grande écoute. Ce processus, ainsi que d’autres outils de Facebook qui ont permis aux ingénieurs d’effectuer rapidement des expériences sur les fonctionnalités à mettre en œuvre, ont inspiré Statsig.

Le slogan de l’entreprise en dit long sur l’objectif : Build now. Mesurez rapidement. Expédier droit !

“Ayant vu de première main la puissance de ces outils et comment ils permettent à une entreprise comme Facebook d’évoluer rapidement, je suis convaincu que nous pouvons apporter cette puissance à tout le monde”, a écrit Raji dans un article de blog présentant l’entreprise en mars. « Les grandes entreprises ne devraient pas être les seules à disposer d’outils aussi sophistiqués.

Statsig est bien parti pour fournir une solution de premier ordre pour fournir cette source unique de vérité à toutes les équipes de développement de logiciels.

Chez Facebook, Raji a supervisé l’avant-poste d’ingénierie à croissance rapide de l’entreprise à Seattle, un centre d’ingénierie qui compte maintenant plus de 7 000 employés. Le bureau de Facebook est maintenant dirigé par Rajeev Rajan, un vétéran de Microsoft de 23 ans que . a profilé le mois dernier.

Statsig employait une douzaine d’employés le mois dernier, dont la plupart travaillaient chez Facebook. Les autres membres de l’équipe incluent Timothy Chan, un ancien scientifique des données de jeu sur Facebook; Geunbae Lee, une ancienne product designer du groupe de jeux sur Facebook ; et Rodrigo Romio, ancien ingénieur logiciel chez Facebook et Microsoft.

S. “Soma” Somasegar, partenaire chez Madrona, a déclaré qu’il travaillait avec l’équipe fondatrice depuis sa création en février et a déclaré qu’ils avaient été très agiles dans la façon dont ils ont construit les premières versions du produit, ce qui est fidèle à leur mission.

“Si vous regardez les ventes et le marketing et d’autres fonctions dans une organisation, il existe des outils et des plates-formes qui fournissent des informations à ces équipes à comprendre et à utiliser”, a déclaré Somasegar dans un e-mail à .. « Cela manquait dans l’espace de développement de logiciels et Statsig est sur un bon début pour fournir une solution de premier ordre pour fournir cette source unique de vérité à toutes les équipes de développement de logiciels. »

TechCrunch a d’abord rapporté la nouvelle jeudi matin.

D’autres investisseurs providentiels dans l’accord incluent : Aparna Chennapragada (CPO chez Robinhood), Calvin French-Owen (co-fondateur de Segment), Dylan Field (PDG et co-fondateur de Figma), Fidji Simo (ex-Facebook et PDG d’Instacart ), Gokul Rajaram (chef de produit chez DoorDash), Hadi Partovi (PDG et fondateur de Code.org), Jay Parikh (ex-VP de Facebook et co-PDG de Lacework) et Sriram Krishnan (ex-Twitter et associé général de a16z).