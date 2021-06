L’ancien directeur de Ferrari, Maurizio Arrivabene, nommé PDG de la Juventus

in

La Juventus Football Club a recruté l’ancien patron de l’équipe Ferrari F1 Maurizio Arrivabene en tant que cadre supérieur.

Arrivabene a été directeur de l’équipe Ferrari de 2014 à 2019 avant d’être remplacé par l’actuel patron de l’équipe Mattia Binotto.

Depuis 2012, bien qu’Arrivabene ait été un membre indépendant du conseil d’administration de la Juventus FC, et avec le club cherchant maintenant à stabiliser ses finances suite aux effets de la pandémie mondiale, Arrivabene a été nommé directeur général et supervisera “toutes les affaires du football et tout pouvoir connexe ».

Arrivabene se concentrera principalement sur l’augmentation des ventes du club.

Le Conseil d’administration a analysé l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les trois années 2019/22 et défini les orientations d’une augmentation de capital. Maurizio Arrivabene pour superviser la zone de football. – JuventusFC (@juventusfcen) 30 juin 2021

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Son retour de Ferrari après la fin de la saison 2018 a suscité une certaine controverse au milieu des discussions sur les désaccords en cours au sein de l’équipe, bien que le président de Ferrari, John Elkann, ait nié ces rumeurs à l’époque.

« La nomination de Mattia Binotto au Team Principal de la Scuderia Ferrari ne représente pas un « renversement » dans la gestion sportive et ne résulte pas de prétendus désaccords au sein de l’équipe », avait précédemment écrit Elkann dans la publication italienne Gazzetta dello Sport.

« Au contraire, c’est une décision prise par la société en accord avec Maurizio Arrivabene, qui, au cours des quatre années d’engagement à ce poste, a travaillé sans relâche pour ramener la Scuderia aux niveaux de compétitivité qu’elle mérite.

Les saisons 2017 et 2018 ont vu Ferrari atteindre le statut de challenger au titre, bien que dans les deux cas, ils perdraient face à Mercedes dans la lutte pour les titres des pilotes et des constructeurs.

Mais depuis le départ d’Arrivabene, la fortune de Ferrari ne s’est pas améliorée.

2019 a vu une brève période de pointe jusqu’à ce qu’une directive technique relative aux moteurs coïncide avec le déclin rapide de Ferrari, tandis que 2020 a ensuite vu l’équipe retomber dans les parties inférieures du peloton du milieu de terrain.

Heureusement, 2021 a été une campagne plus positive, Ferrari remportant une arrivée P2 à Monaco via Carlos Sainz alors qu’ils se battent avec McLaren pour la P3 dans le championnat des constructeurs.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !