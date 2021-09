L’ancien directeur de Goldman Sachs explique pourquoi il pense que l’ETH va passer à 20 000 $ Crypto new media

Lors d’une récente interview, l’ancien cadre de Goldman Sachs, Raoul Pal, a parlé d’Ethereum et a déclaré que l’ETH au-dessus de 20 000 $ “se sent bien”.

Avant de fonder le service de recherche en macroéconomie et en stratégie d’investissement Global Macro Investor (GMI) en 2005, Pal a co-géré le GLG Global Macro Fund à Londres pour la société mondiale de gestion d’actifs GLG Partners (qui s’appelle désormais « Man GLG »). Avant cela, Pal a travaillé chez Goldman Sachs, où il a co-géré l’activité de vente de hedge funds européens en actions et dérivés d’actions. Actuellement, il est le PDG de la chaîne de vidéo financière et commerciale Real Vision, qu’il a cofondée en 2014.

Lors d’une interview sur un épisode du podcast Nankless qui a été publié le lundi 30 août, Pal a déclaré que 20 000 $ étaient sa prédiction de prix pour Ethereum à long terme et qu’il était arrivé à sa prédiction pour Ethereum en cartographiant l’actif. graphique sur le graphique de Bitcoin en 2017.

Selon Pal, la trajectoire d’Ethereum correspond parfaitement à celle de Bitcoin il y a quatre ans. Tel que rapporté par The Daily Hodl, il a déclaré :

Tout ce que j’ai fait, c’est simplement mapper le graphique ETH sur le graphique Bitcoin 2017. Ils fonctionnent parfaitement et cela vous donne 20 000 $. Il n’y a pas de grande science à cela, mais cela semble juste.

Au cours des derniers mois, Pal a qualifié à plusieurs reprises Ethereum de “plus grand commerce” disponible dans l’espace cryptographique, notant l’impact du jalonnement sur la réduction de l’offre de la pièce. Il a affirmé que seulement 13% de l’offre totale d’Ethereum était disponible en circulation, le reste étant « jalonné, verrouillé et thésaurisé ».

Pal a déclaré que sa prévision de prix pour Ethereum dépasserait 20 000 $ pourrait se produire dès mars 2022. Il a également prédit que le prix de Bitcoin augmenterait entre 250 000 $ et 400 000 $ en fonction de la correspondance de sa trajectoire avec le graphique de BTC en 2013 :

« N’oubliez pas qu’ils sont généralement multipliés par 5 à 10 au cours des trois derniers mois de l’année. Nous n’avons même pas atteint le niveau record, mais disons que Bitcoin augmente de 5 fois par rapport au sommet de 60 000 $. C’est 350 000 $. Ce serait un rallye tout à fait normal pour la fin de l’année.

Le 21 avril, Pal a expliqué plus en détail pourquoi il était devenu beaucoup plus optimiste sur Ethereum que Bitcoin :

Lorsque vous évaluez quoi que ce soit en DeFi, NFT, des jetons communautaires ou même des mondes métavers, tout est essentiellement tarifé en ETH, y compris le temps des concepteurs, etc. L’ETH devient rapidement la monnaie du monde numérique et BTC est la garantie et la couche de base immaculées. – Raoul Pal (@RaoulGMI) 21 avril 2021

Il a ensuite ajouté :

« L’espace ETH augmente à 100 % en glissement annuel (contre 50 % en glissement annuel pour BTC) et il attire également une proportion massive de développeurs de talents et d’applications.» « À ce stade du cycle de risque et avec l’arrivée de l’ETH 2.0 (frais moins chers et moins d’offre), j’ai du mal à ne pas vendre tous mes BTC pour déplacer toute ma position de base vers ETH. Pour être clair, je suis un énorme taureau BTC, mais je pense que l’ETH est la meilleure allocation d’actifs pour la performance en ce moment.“

Clause de non-responsabilité

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir dans ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

Crédit d’image

Image de “AgelessFinance” via Pixabay