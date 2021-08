L’ancien directeur de Goldman Sachs, Raoul Pal, déclare qu’Ethereum est le «plus grand commerce» Crypto new media

in

L’ancien cadre de Goldman Sachs, Raoul Pal, a révélé qu’il pensait qu’Ethereum était la configuration “la plus grande commerciale” qu’il ait jamais vue, car les fondamentaux de la crypto-monnaie suggèrent qu’elle a un gros avantage devant elle.

Dans une récente interview, repérée pour la première fois par Daily Hodl, Pal a révélé que les fondamentaux d’Ethereum forment, à son avis, une meilleure configuration que celle de Bitcoin en mars 2020, lorsque son prix a plongé de plus de 50% à 4 000 $ avant de se rétablir. Depuis lors, le prix du BTC a bondi pour atteindre un nouveau record historique de près de 64 000 $.

Alors que la crypto-monnaie phare a subi une correction massive après avoir atteint son nouveau sommet historique, elle se négocie toujours au-dessus de 45 000 $ selon les données de CryptoCompare. Les mots de Pal, en tant que tels, suggèrent qu’il pense qu’Ethereum pourrait augmenter de plus de 10 fois, par rapport à son niveau actuel de 3 000 $.

Pal a déclaré qu’environ 13% du flottant d’Ethereum est actuellement disponible, tandis que tout le reste est “en cours de jalonnage, de verrouillage et d’accumulation”. Cela, dit-il, réduit l’offre d’ETH disponible – quelque chose qui, selon lui, se produit régulièrement.

Abordant le déploiement de la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 1559 sur le hard fork londonien du réseau, il a déclaré que la plupart des gens vont maintenant commencer à jalonner leur ETH avant le lancement d’Ethereum 2.0, au point qu’il n’y a plus d’offre d’ETH disponible pour répondre à la demande. .

Il ajouta:

Une demande exponentielle rencontre une offre fixe équivaut à une augmentation exponentielle des prix. L’une des meilleures configurations que j’ai jamais vues.

EIP-1559 a introduit un mécanisme de gravure des frais de transaction sur le réseau de la crypto-monnaie, conçu pour faciliter l’utilisation des frais et l’aider à faire face à une forte demande. Les transactions Ethereum nécessitent désormais des frais de base pour être brûlés, et les utilisateurs peuvent donner un pourboire aux mineurs s’ils souhaitent qu’ils traitent leurs transactions plus rapidement.

Les frais de base augmentent lorsque la demande est plus élevée et diminuent lorsque la demande diminue. Selon un outil de suivi des brûlures, plus de 17 600 ETH ont été brûlés au moment de la mise sous presse, avec un taux de combustion d’environ 2,81 ETH par minute. Environ 5,5 ETH sont frappés chaque minute.

Comme l’a rapporté CryptoGlobe, Raoul Pal a révélé dans le passé qu’il pensait que le prix de l’Ethereum (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, pourrait atteindre 20 000 $ « ce cycle », sur la base de la loi de Metcalfe.

La loi de Metcalfe, il convient de le noter, stipule que l’effet d’un réseau est proportionnel au carré du nombre de nœuds dans ledit réseau. Pal a ajouté des graphiques montrant que la croissance d’Ethereum est très similaire à celle de BTC et que la loi de Metcalfe “semble être la clé du prix pour ETH et BTC”.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir dans ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Unsplash