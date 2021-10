L’ancien directeur de la mort Eric Greif est décédé

Eric Greif, ancien directeur de DÉCÈS et président de Persévérance Holdings Ltd., qui gère Chuck Schuldiner‘s (DÉCÈS, CONTRLE REFUSÉ) héritage, est mort. Greif a également travaillé comme avocat spécialisé dans le divertissement, représentant des groupes comme NÉCROLOGIE et MASSACRE. il avait 59 ans.

Greif aurait été un diabétique insulino-dépendant pendant une grande partie de sa vie, qui a été brièvement guéri par une greffe de pancréas, mais cela a échoué quelques mois plus tard et la santé a continué à être un combat pour lui.

Ces derniers mois, Greif cherchait désespérément un donneur de rein mais n’en trouva pas.

Éric rencontré Mandrin au Fête du métal de Milwaukee à l’été 1987 mais n’a pas commencé à gérer DÉCÈS jusqu’à un peu plus tard. « En 88, Mandrin et j’ai commencé à parler directement de management car nous nous sommes tout de suite entendus comme des frères », Greif dit au Mots vides site web en 2002. « Il cherchait un manager qui irait au-delà du rôle commercial standard et se battrait plutôt à ses côtés dans les tranchées. Mandrin nourri de ce que nous appelions « la brutalité canalisée », et il aimait la façon dont j’ai fait rage en son nom. »

Depuis plus d’une décennie, Éric avait travaillé avec Dossiers de rechute faire DÉCÈSLe catalogue historique de est disponible dans le cadre d’une campagne de réédition méticuleuse.

Il y a sept ans, Greif discuté de ses efforts pour préserver Schuldinerl’héritage de dans une interview avec Métal Souterrain. Il déclarait à l’époque : « Le partenariat avec Rechute était quelque chose que le Schuldiner famille et moi nous sommes sentis bien dès le premier jour, et les cinq dernières années n’ont fait que prouver que nos instincts à leur sujet étaient corrects. C’est un groupe fantastique de personnes dévouées, et sans chacune d’elles, ces rééditions auraient pu se transformer en schlock exagéré. Je leur dois tout. De plus, je suis un peu fanatique de mon travail, surtout quand je le tiens si près de mon cœur comme je le fais Mandrinla musique, et le Rechute les gens ont pu s’occuper de moi. Je sens que nous sommes totalement unis dans ce que nous avons essayé de réaliser, et nous l’avons fait.

« Quand je voyage sur la route avec MORT À TOUS, qui est le groupe hommage composé d’anciens DÉCÈS joueurs que nous utilisons pour faire connaître Mandrinde la musique, je rencontre tellement de jeunes fans dont l’introduction à DÉCÈS a traversé les rééditions », a-t-il poursuivi. « Pour eux, tout est vivant, nouveau et excitant, et les rééditions l’ont fait. De plusieurs façons, DÉCÈS est aussi actif et vital qu’il l’était à l’époque, et c’est l’objectif.

« J’ai dit plusieurs fois que je voulais DÉCÈS être une marque aussi emblématique et révolutionnaire que METALLIQUE ou TUEUR, et quand je parcours le monde pour rencontrer les fans sympas de DÉCÈS, je crois qu’il a été atteint. Mandrin penserait que c’est putain de génial. »



