L’ancien directeur de la SEC, William Hinman, dit qu’il a dit à Ripple d’arrêter de vendre du XRP en tant que sécurité non enregistrée Crypto new media

William Hinman, l’ancien directeur de la Division of Corporate Finance de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, affirme avoir mis en garde Ripple contre le XRP.

Dans une déposition en juillet, Hinman a déclaré avoir dit à un responsable de Ripple qu’il considérait le XRP comme un titre non enregistré.

«Franchement, celui dont je me souviens le plus clairement est probablement celui où XRP est arrivé avec une personne qui avait mon poste avant moi, ainsi qu’un avocat de l’exécution. Ils étaient intéressés par [sic] il y a un moyen de restructurer ce que nous faisons pour le mettre en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières, et la première chose que je leur ai dite était que vous continuiez à offrir XRP sans aucune sorte de restrictions qui s’appliqueraient en tant qu’offre de valeurs mobilières. Si vous voulez vous mettre en conformité, vous devez arrêter de le faire, et ils l’ont compris. »

La SEC allègue que XRP était un titre non enregistré lors de son lancement et qu’il reste un titre à ce jour.

Hinman ne considère pas tous les actifs cryptographiques comme des titres. Il a déclaré dans un discours de 2018 qu’il ne pensait pas qu’Ethereum ou Bitcoin étaient des titres en raison des structures décentralisées de leurs réseaux.

