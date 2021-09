L’ancien directeur de l’exploitation de BitMEX, Gregory Dwyer, sera extradé vers les États-Unis pour mener des poursuites judiciaires dans le pays

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les avocats de Dwyer ont négocié son extradition vers les États-Unis, et il doit comparaître devant le tribunal en mars 2022 pour présenter sa défense pour les crimes associés à BitMEX.

Gregory Dwyer, l’un des quatre dirigeants de BitMEX signalés par les autorités américaines pour violation des lois locales, sera officiellement extradé vers les États-Unis pour assumer sa procédure judiciaire dans le pays.

Dwyer sera extradé vers les États-Unis

Cela a été révélé dans un rapport publié hier par The Royal Gazette, où ils ont rapporté que Dwyer avait accepté l’extradition et serait transféré des Bermudes aux États-Unis pour faire face aux accusations portées par les autorités américaines. Gardez à l’esprit que ce dirigeant et trois autres ont été accusés d’avoir enfreint la loi sur le secret bancaire (BSA) en octobre de l’année dernière, leur signalant de comploter pour se soustraire aux lois anti-blanchiment d’argent.

À l’époque, le ministère américain de la Justice a présenté ces accusations au PDG de BitMEX, Arthur Hayes ; CTO Samuel Reed; co-fondateur Benjamin Delo ; et à Dwyer qui a été répertorié comme chef des opérations commerciales :

“[Los señalados] délibérément omis d’établir, de mettre en œuvre ou de maintenir un programme approprié de lutte contre le blanchiment d’argent (sic) (« AML »), y compris un programme d’identification client approprié, plus communément appelé « Know Your Customer (« KYC ») », pour BitMEX, dans violation de la BSA … [La plataforma] il a été mis à disposition en tant que véhicule pour le blanchiment d’argent et les violations des sanctions ».

Alors que Reed, Delo et Hayes ont été libérés sous caution assez conséquente, Dwyer a réussi à s’enfuir aux Bahamas et négocie actuellement avec les autorités les possibilités d’assumer correctement les charges légales retenues contre lui.

Détails sur l’extradition

En tant que tel, l’extradition a été arrangée après une conversation entre les avocats de Dwyer et des responsables juridiques. Les deux équipes se sont mises en contact pour signaler l’endroit où se trouvait l’accusé et se mettre d’accord sur les termes afin qu’il puisse assumer le procès juridique aux États-Unis.

Une déclaration publiée par l’équipe juridique de Dwyer se lit comme suit :

“[Los funcionarios]… sont conscients que [Dwyer] il a bien l’intention de se défendre devant les tribunaux contre ces accusations non fondées, et il est impatient de le faire. »

La demande d’extradition de Dwyer a été déposée auprès du tribunal des Bermudes, le gouverneur Rena Lalgie doit donc l’approuver pour qu’elle devienne effective. Le procès de l’affaire est prévu pour le 28 mars 2022 à New York, et les accusés risquent cinq ans de prison pour chacun des crimes reprochés.

Source : Décrypter, The Royal Gazette

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash