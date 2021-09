L’ancien directeur de mission de Niti Aayog, Ramanan Ramanathan, rejoint le NSRCEL en tant que membre

En tant que directeur de mission de l’AIM, Ramanan Ramanathan a joué un rôle déterminant dans le lancement et l’exécution de plusieurs initiatives nationales d’innovation et d’entrepreneuriat.

L’ancien directeur de mission de l’Atal Innovation Mission (AIM) et secrétaire supplémentaire du NITI Aayog Ramanan Ramanathan sera associé en tant que membre du NSRCEL, la branche d’incubation de l’IIM Bangalore. Dans ce nouveau rôle, Ramanathan sera chargé de conseiller les startups du NSRCEL et de guider les équipes du NSRCEL pour les aider à atteindre de nouveaux sommets. « L’association de Ramanathan en tant que membre du NSRCEL, avec ses compétences et son expertise exceptionnelles, aidera nos équipes dynamiques à apprendre, à progresser et à franchir de nouvelles étapes », a déclaré Anand Sri Ganesh, directeur de l’exploitation, NSRCEL.

En tant que directeur de mission de l’AIM, Ramanan Ramanathan a joué un rôle déterminant dans le lancement et l’exécution de plusieurs initiatives nationales d’innovation et d’entrepreneuriat ayant abouti à la création de plus de 10 000 écoles Atal Tinkering Labs à l’échelle nationale, dont plus de 8 700 actuellement opérationnelles dans plus de 650 districts donnant accès à quatre millions d’étudiants aux technologies innovantes comme les imprimantes 3D, la robotique, l’IOT, l’électronique et les kits de bricolage. Il a également été le pilier clé de la création de centres d’incubation Atal à travers le pays, de la création de centres d’innovation communautaire Atal, en particulier dans les villes de niveau 2, et du lancement des Atal New India Challenges, ARISE Challenges pour donner un coup de pouce aux initiatives des MPME en Inde. Il est également responsable de la création de l’un des plus grands réseaux de mentors du changement avec plus de 5 000 mentors à l’échelle nationale pour encadrer les étudiants et les startups.

Le NSRCEL encourage et soutient avec succès les entrepreneurs émergents à travers divers programmes pour la croissance de l’écosystème des startups en Inde, a déclaré Ramanathan. “Je suis impatient d’utiliser cette association pour aider et soutenir les esprits jeunes et dynamiques avec mon expérience, mes connaissances et mes apprentissages pour les aider à réaliser leurs rêves d’entrepreneur”, a-t-il ajouté.

