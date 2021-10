L’ancien directeur de Skid Row se souvient avoir dû expliquer à Sebastian Bach pourquoi il ne recevait pas de redevances d’édition

Dans une nouvelle interview avec Robot d’or‘s « Conversations avec… » podcast vidéo, gestionnaire de talent vétéran Doc McGhee, qui a travaillé avec EMBRASSER, MOTLEY CRUE, BON JOVI et RANGÉE DE DÉPANNAGE, parmi beaucoup d’autres, a parlé de l’importance de la chimie musicale au sein d’un groupe et du rôle d’un chanteur principal dans n’importe quel groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Les groupes sont comme les mariages, d’accord ? Et vous avez des problèmes pour garder un groupe ensemble. Et plus de groupes vont se séparer, c’est sûr.

« Lorsque Sébastien Bach la gauche RANGÉE DE DÉPANNAGE, et puis plus tard dans la vie, je dois faire une putain de terrible émission télévisée appelée… je l’ai fait pour MTV – pour Rick Krim à MTV… VH1. Et il a dit, ‘Tu dois faire cette chose appelée ‘SuperGroupe’ pour moi. Vous mettez en place le supergroupe. Nous ne pouvons pas vous dire qui sera dans le groupe. J’ai dit: « Eh bien, je ne vais pas le faire, parce que je ne vais pas avoir de putains d’idiots, et ensuite je vais avoir l’air d’un idiot. » [He said] ‘Non non. Ça va être gros. Je ferai tout pour toi.’ Bla bla bla bla bla. ‘D’accord. Amende.’ Je me présente. [The band consisted of] Sébastien Bach, Ted Nugent, l’enfant de DANGER BIOLOGIQUE [Evan Seinfeld], le bassiste… et Jason Bonham. Mais je suis assis là avec Sébastien, et quelqu’un me dit : ‘Tu sais Sébastien est énervé contre toi. Et je dis : ‘D’accord. Pourquoi pourrait-il être énervé contre moi ? Cela fait des années qu’il est dans RANGÉE DE DÉPANNAGE. Qu’est-ce qu’il peut être énervé…?’ « Eh bien, vous lui avez enlevé toutes ses publications. » Alors j’ai dit : ‘Vraiment ? Lui ai-je enlevé sa publication ? Comment diable ai-je pris sa publication ?’ J’ai dit, ‘Allons Sébastien.’ Alors je reçois Sébastien. Et je vais, ‘Alors, Baz, j’ai entendu dire que vous pensiez que je vous ai pris votre édition.’ Il a dit : ‘Je n’ai eu aucune publication.’ J’ai dit, ‘Sébastien, tu n’as rien écrit. Si vous n’écrivez pas quelque chose, vous ne le comprenez pas. Mais il ne comprend pas… Alors, c’est, d’accord, peu importe. »

Réfléchir à la période où Bach sorti RANGÉE DE DÉPANNAGE en 1996 alors qu’il dirigeait encore le groupe, McGee a dit : « Je ne dis pas à [SKID ROW guitarist] Serpent [Dave Sabo], que j’aime, et Scotti [Hill, guitarist] et Rachel [Bolan, bassist], à qui je tiens vraiment, vraiment et [are] bonnes personnes, je ne leur dis pas : ‘Vous savez quelque chose ? Nous allons trouver un meilleur chanteur principal et nous allons continuer et le baiser. Je vais, ‘Tu es foutu. Désolé. Vous ne pouvez pas jouer ensemble ? Vous allez à nouveau jouer aux toilettes payantes en utilisant votre propre monnaie – même si artistiquement, vous vous sentirez mieux à ce sujet. Vous n’avez jamais été mariée ; vous avez été une demoiselle d’honneur un tas. Mais après « Esclave à la mouture », ils ont eu la chance de monter sur le PANTERA tournée et le GN’R tournée, ils ont eu une chance de franchir cette étape, et ils n’ont pas pu le faire. Mais est-ce que je vais foutre le bordel du chanteur ? Tu dois être putain d’arriéré. »

Bach rejoint RANGÉE DE DÉPANNAGE en 1988 en remplacement du premier chanteur du groupe Matt Fallon, qui a chanté sur des versions démo de chansons qui ont finalement été réenregistrées pour RANGÉE DE DÉPANNAGELP éponyme multi-platine de 1989 de .

Il y a six ans, Sébastien a claqué ses anciens camarades de groupe dans RANGÉE DE DÉPANNAGE pour avoir prétendu avoir écrit toutes les chansons des premiers disques du groupe sans lui. Lors d’une apparition sur le « Commentaires moqueurs » podcast avec hôte Dee Snider de SOEUR TORSADÉE, Bach a déclaré: « Le plus gros mensonge que ces gars disent toujours est: ‘Nous avons écrit toutes les chansons sur tous les disques.’ Si vous écoutez mes albums et le RANGÉE DE DÉPANNAGE albums, puis vous écoutez le RANGÉE DE DÉPANNAGE albums sans moi, puis écoutez mes albums solo, ça vous donnera tout ce que vous devez savoir sur qui a écrit quoi. Quand ils disent, ‘Nous avons écrit la chanson ’18 et vie’, tu [just] l’a chanté. Bon, examinons cette déclaration. Vous pouvez aller écouter la version originale de cette chanson en ligne, puis vous pouvez m’écouter le faire, et il y a quelque chose qui s’appelle une ligne mélodique. D’accord? Où ça va, [singing] « J’ai vécu de neuf à cinq et il a travaillé ses doigts jusqu’à l’os. » Chaque fois que ma voix entre dans le registre où vous la montez et dites : « Putain de merde ! Est-ce que tu as entendu ça, putain ?’ Ce sont les notes que j’ai écrites, d’accord ? Personne ne fait ça dans la version d’avant que je n’ai pas putain de… « Puis-je chanter cette note dans cette partie ? » ‘Ouais, fais ça, Sébastien. Ouais, fais ça.' »

Il a poursuivi: « Alors j’ai dix-neuf ans, je prends ces putains de chansons et je les transforme en JUDAS PRIEST chansons, en ce qui concerne… Je réécris les lignes de la mélodie, sans jamais penser que quelqu’un allait l’aimer, sans jamais penser que quelqu’un allait l’acheter. Je pense que je serai le prochain MALICE, pas le suivant BON JOVI. La dernière chose à laquelle on pense, c’est que quelqu’un va aimer cette merde. C’était, comme, le scénario du dernier cas. Donc je ne suis pas au tribunal en train de dire : ‘J’ai écrit cette note ! Putain de…’ Je ne serai pas en litige quand j’aurai dix-neuf ans. Tu sais?! Donc, [them saying] « Nous avons écrit toutes les chansons » est un putain de tas de merde. »

Interrogé dans une interview de 2013 avec Alliance du métal si Bach « en fait, j’ai écrit quelque chose d’important sur [SKID ROW‘s early] albums », Sabo a répondu: « Pour être tout à fait honnête, oui. Je veux dire, il a contribué à des choses ici et là. Il n’y a pas de doute, vous ne pouvez pas le nier. Mais dans la mesure où ce Rachel et je mettrais dans une chanson, non. Je veux dire, Rachel et j’ai passé trois mois sur « Jésus des sables mouvants ». Donc, rester assis là et dire qu’il n’a rien contribué, alors je mentirais. Mais s’asseoir là et dire qu’il a contribué de la même manière que nous, ce serait un mensonge. »

Dans une interview de 2010, Bolan a déclaré à propos de RANGÉE DE DÉPANNAGEest divisé avec Sébastien: « Il y avait tellement de tension et tellement de luttes intestines qu’il était difficile d’écrire des chansons. Serpent et j’ai formé le groupe, nous avons écrit les chansons, puis d’autres personnes l’ont joué et chanté. Les gens voulaient rompre avec ce qui fonctionnait, et cela a entravé l’écriture des chansons. »

Concernant la décision de réformer RANGÉE DE DÉPANNAGE en 1999 sans Bach, Bolan a dit : « Le sang était si mauvais après [1995’s] « Race sous-humaine » et il y avait tellement de choses dans la presse, nous savions que ça n’allait pas marcher [with Sebastian]. Nous avons décidé que nous préférions continuer à être satisfaits de ce que nous faisions plutôt que de nous replonger dans toutes les tensions et dissensions. Nous aimions la musique, nous aimions jouer et nous savions que nous pouvions le faire et nous amuser à nouveau. Nous avons donc décidé de continuer sans lui. »