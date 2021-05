L’ancien directeur d’Interpol assure que la mère de Luis Miguel est vivante

“Sa mère n’est pas morte. Il a des amis pour qu’ils puissent enquêter, même si je pense qu’il est en communication avec elle”, a-t-il ajouté.

Publication 2018 d’Alex Basteri le 10 mai. (Instagram / Alejandro Basteri.)

Cependant, ce n’est pas la première fois que Miguel Aldana fait ce type de déclaration, car l’année dernière, il a assuré au programme Ventaneando que Marcela Basteri a reconstruit sa vie en Argentine, où elle est devenue mère de deux autres enfants.

De plus, elle a expliqué qu’elle lui avait dit elle-même la raison pour laquelle elle était partie vivre dans ce pays. “Ils m’ont dit qu’il avait deux enfants et que Luis Miguel les connaissait même (…) Il s’est battu avec Luisito Rey, il s’était fâché contre lui et il est allé en Argentine, c’est vrai”, a-t-il déclaré.