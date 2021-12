L’ancien directeur du CDC s’inquiète du fait qu’Omicron soit « aussi contagieux que la rougeole » | Monde | Des nouvelles

En la comparant à la rougeole, une maladie hautement contagieuse, l’ancien commissaire à la santé de la ville de New York, le Dr Tom Frieden, a déclaré dans un tweet : « J’ai travaillé sur des épidémies de maladies infectieuses pendant 30 ans. Je n’ai jamais rien vu de tel que la vitesse de Omicron. « C’est aussi infectieux que la rougeole qui se propage dans une population non immunisée, avec un temps d’incubation beaucoup plus court donc un temps de doublement beaucoup plus rapide.

« J’espère que c’est beaucoup moins grave. »

Un graphique expliquant la propagation de la variante Omicron aux États-Unis entre le 9 et le 18 décembre montre qu’il y a eu une augmentation massive des cas de Covid au cours de la période.

Les cas de Covid-19 ont augmenté dans le monde, les États-Unis approchant les 800 000 décès liés au virus – et plusieurs pays européens, dont la France, l’Espagne et l’Allemagne, ont introduit des restrictions de voyage à mesure que la variante Omicron se propage.

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Royaume-Uni a signalé le plus grand nombre de cas de COVID-19 en Europe et le deuxième au monde – 436 870 – au cours des sept derniers jours.

Le Dr Frieden a également comparé la nouvelle variante avec Delta et a expliqué comment la première s’avère plus contagieuse.

Il a tweeté : « Omicron a rapidement laissé Delta dans la poussière et représente désormais au moins 73% des nouveaux cas de Covid aux États-Unis, selon le CDC.

« Cette variante est étonnamment contagieuse.

« Nous pouvons réduire la propagation en nous boostant, en nous masquant avec des N95 et en augmentant la ventilation. »

