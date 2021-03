L’ancien directeur du PSG prédit que Neymar «est prêt» pour le Bayern Munich

Les fans du monde entier peuvent être divisés dans leurs opinions sur la star du Paris Saint-Germain Neymar Jr, mais la présence du Brésilien sur le terrain peut certainement changer le résultat d’un match.

Dans une interview avec Le Parisien (capturée par ligue1.com), l’ancien directeur de la performance du PSG Alexandre Marles a estimé que Neymar serait apte pour le prochain affrontement de son équipe contre le Bayern Munich en UEFA Champions League. Le joueur de 29 ans a connu des problèmes d’adducteur en février et a par la suite raté les deux matches de huitièmes de finale contre l’ancien club de Barcelone.

Il est récemment revenu sur le terrain après avoir raté l’action pendant un mois, faisant une apparition de 20 minutes lors de la victoire 4-2 des Parisiens sur l’Olympique de Lyon avant la trêve internationale.

Photo par Aurelien Meunier – PSG / PSG via .

Marles a indiqué que le Brésilien était «prêt», car il n’aurait pu voir le terrain que si le personnel du club avait estimé qu’il était en pleine forme.

« S’il n’avait pas été dans le groupe contre Lyon, on aurait pu dire: oui, il reste encore 15 jours pour le ramener physiquement bien, pour qu’il reprenne confiance dans tout ce qu’il fait », a déclaré Marles. «Là, en le laissant entrer [against Lyon], cela signifie qu’il est prêt.

Contrairement à ses coéquipiers européens, Neymar n’a pas été en service international en raison de l’annulation des éliminatoires de la Coupe du monde CONMEBOL. Pourtant, Marles pense que cette pause n’est pas d’une grande aide, car la pratique des matches est ce qui manque vraiment à Neymar.

«À partir du moment où ils ont décidé de le faire entrer, c’était parce qu’ils se sentaient [Neymar] était prêt, déjà opérationnel et manquait juste de temps de jeu », a-t-il expliqué. « Donc, la trêve internationale ne lui apporte pas grand chose en termes de préparation. »

Photo de Julian Finney – UEFA / UEFA via .

«Rien» ne serait une légère exagération car l’Internationale du Brésil aura deux semaines de repos et de récupération, une aubaine en particulier dans ce calendrier touché par la pandémie. De plus, il pourra étudier ses adversaires à l’UCL et effectuer des équipes d’entraînement supplémentaires sous la direction de l’entraîneur nouvellement nommé Mauricio Pochettino; ce que Thomas Muller et Jerome Boateng du Bayern Munich pourraient également faire avec l’entraîneur Hansi Flick à Säbener Straße.

« Le staff parisien a peut-être voulu précipiter les choses en disant: on va jouer 20 minutes contre Lyon, une mi-temps ou 60 minutes contre Lille et comme ça, il peut commencer contre le Bayern », a fait remarquer Marles (comme attrapé par Parisfans.fr ).

Malgré l’absence de Neymar, le PSG a réussi à éliminer le Barcelone de Lionel Messi, avec France International Mbappe dirigeant le spectacle depuis l’aile gauche. Son retour de blessure a rendu les choses encore plus difficiles pour les hommes de Flick.

Le Bayern, bien sûr, a pu le faire taire il y a sept mois. Cette fois, cependant, la situation d’arrière droit des Bavarois a été relativement instable. Récemment, alors que Benjamin Pavard luttait pour la cohérence, l’entraîneur Flick a expérimenté en déployant l’arrière central Niklas Sule en tant qu’arrière extérieur, la position occupée par Joshua Kimmich lorsqu’il a retardé Neymar lors de la finale de l’UCL la saison dernière. Quoi qu’il en soit, les arrières latéraux de Die Roten devront être au sommet de leur forme pour arrêter la combinaison terrifiante de Neymar et Mbappe.