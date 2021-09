L’ancien directeur du Queensrÿche Tour Scott ‘Fozzy’ ​​O’hare souffre d’une série d’AVC débilitants ; Lancement de la campagne Go Fund Me

Chanteur Pamela Moore – mieux connu pour avoir chanté le rôle de Sœur Marie au QUEENSRŸCHEl’album révolutionnaire de 1988 “Opération: Mindcrime” — a organisé une campagne GoFundMe au profit de Scott “Fozzy” O’Hare.

Selon un article du 19 août sur Moore‘s Facebook page, O’Hare, qui a travaillé comme directeur de tournée du groupe de metal progressif pendant 16 ans, a subi une série d’accidents vasculaires cérébraux débilitants à la mi-août. Les GoFundMe la page Web de la campagne indique qu’en conséquence, O’HareLa vision de s’est considérablement altérée et il suit une thérapie physique pour traiter une paralysie du côté gauche.

Moore posté sur le site de la campagne : “Fozzy est le seul pourvoyeur de son ménage et n’est pas en mesure de travailler jusqu’à ce qu’il se rétablisse, s’il le fait jamais. Il ressent une pression qu’il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille et je préférerais qu’il ne ressente pas ce stress et qu’il se concentre sur son rétablissement, car son chemin vers le rétablissement sera vraiment long. Je ne souhaite pas qu’il éprouve cette inquiétude supplémentaire pour sa famille, comment ils vont vivre ou leurs revenus futurs. Il a absolument besoin de notre amour et de nos prières, mais ils ont également besoin d’aide pour les factures du ménage, la nourriture et les frais médicaux croissants. Fozzy a toujours été un homme très travailleur, toujours là pour aider sa famille et ses chers amis… maintenant il a besoin de notre aide. Si vous en avez envie, faites un don. Tout m’aide… Merci du fond du cœur.”

Pour faire un don, rendez-vous ici.

Au moment de cet affichage, 10 000 $ avaient été amassés vers un objectif de 25 000 $. O’Harela femme de, chauffage, est répertorié comme bénéficiaire.

Pour plus d’informations sur la campagne, Moore peuvent être contactés via la page GoFundMe.

