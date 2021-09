L’ancien directeur sportif du Bayern Munich ne pense pas que Kingsley Coman restera au club

L’avenir de Kingsley Coman avec le Bayern Munich a été sérieusement remis en question pendant la majeure partie des 12 derniers mois. L’ailier français a été en proie à des problèmes de blessures et dans la préparation de la fenêtre de transfert d’été, ses représentants ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient un déménagement à l’étranger, de préférence en Premier League en Angleterre.

Le contrat actuel de Coman au Bayern expire en juin 2023 et ses exigences salariales ont largement dépassé ce que le club est prêt à lui offrir, dans une situation similaire aux négociations contractuelles de David Alaba avant son départ pour le Real Madrid.

Lors d’une récente apparition sur Bild TV (via SPOX), l’ancien directeur sportif du Bayern, Christian Nerlinger, a déclaré qu’il croyait sincèrement que Coman quitterait le club. Nerlinger a été directeur sportif du Bayern de 2009 à 2012 et il a déclaré qu’il pensait “à peine” que Coman resterait. Il pense que le Bayern ne peut pas se permettre d’attendre plus longtemps pour le vendre car sa valeur marchande pourrait se déprécier, et il a fait référence à la “tendance” du Bayern à finir par laisser les joueurs partir gratuitement.

« Le Bayern a une équipe de la plus haute qualité. Ils avaient tendance à perdre des joueurs gratuitement. Mais vous ne pouvez pas faire ça sur le long terme, vous devez vous séparer des joueurs si l’offre est bonne. Coman est un excellent joueur, mais compte tenu de la situation générale, je pense que le Bayern envisagera de l’abandonner », a expliqué Nerlinger.

Jerome Boateng a finalement rejoint l’Olympique Lyon en Ligue 1 cet été, mais Nerlinger a critiqué le fait que le Bayern ne le laisse pas rejoindre le Paris Saint-Germain en 2019 lorsqu’il était lié aux Parisiens. À l’époque, le PSG était prêt à payer 40 millions d’euros, ce qui, avec le recul, est une somme considérable que le Bayern a manqué. Néanmoins, l’importance de Boateng dans la saison des triples vainqueurs 2019/2020 ne peut être sous-estimée. « Paris aurait payé presque le double à l’époque. À mon avis, une occasion manquée. Mais parfois, le FC Bayern établit également des normes. Lyon est un club avec une longue tradition, Boateng peut être heureux avec le sport là-bas », a déclaré Nerlinger.

Coman gagne actuellement un salaire d’environ 12 millions d’euros et il demandait une augmentation à 20 millions d’euros par an, ce qui est irréaliste pour une multitude de raisons. La résurgence de Leroy Sane, la montée rapide de Jamal Musiala et la belle forme de Serge Gnabry ont laissé Coman au bas de l’ordre hiérarchique de Julian Nagelsmann. Du point de vue du Bayern, en particulier après avoir subi des pertes financières en raison de la pandémie de coronavirus, il n’y aurait aucune raison d’accepter de donner autant à Coman et le vendre serait l’option la plus faisable à ce stade. Cependant, si Nagelsmann a une idée différente et veut vraiment que Coman reste, il pourrait convaincre ses représentants de se mettre d’accord sur un salaire bien inférieur à 20 millions d’euros.

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .