L’ancien dirigeant de Microsoft, Ed Fries, partage des histoires en coulisses du projet Xbox d’origine

Les quatre générations de matériel Xbox, à partir de 2020. La Xbox d’origine se trouve à l’arrière gauche. (Photo ./Thomas Wilde)

Ed Fries, l’un des membres de l’équipe d’origine de Microsoft qui a co-créé la Xbox, a partagé une multitude d’histoires en coulisses de son passage chez le géant de la technologie dans le cadre d’une célébration du 20e anniversaire du projet Xbox.

Fries a pris la parole lors de la conférence WN à Seattle la semaine dernière dans le cadre d’une discussion animée par Dean Takahashi de Venturebeat, auteur du livre des coulisses de 2002 Ouvrir la Xbox. Au cours d’une conversation d’une heure avec Takahashi, Fries a parlé de la console Xbox, de son développement, de son histoire personnelle avec elle et de son activité actuelle, un fonds de capital-risque qui investit spécifiquement dans les développeurs de jeux en devenir.

Fries est apparu par Microsoft dans les années 80, après que le crash du jeu vidéo de 1983 l’a forcé, comme il l’a dit sur scène, à « obtenir un vrai travail » au lieu de poursuivre la conception de jeux. Il a gravi les échelons chez Microsoft en tant que jeune programmeur, travaillant sur Excel et Word avant de reprendre la division des jeux alors naissante de Microsoft en 1995, une décision que plusieurs vice-présidents de Microsoft lui ont qualifiée de « suicide de carrière ».

Ed Fries. (Photo de fichier . / Nat Levy)

Après avoir marqué un succès pour l’entreprise avec Age of Empires, Fries était toujours le leader de la division des jeux lorsqu’un groupe de ce qu’il appelait des «évangélistes», dont Seamus Blackley, l’a rencontré pour présenter le projet qui a fini par devenir la Xbox originale. . Cela a permis à Fries de diriger l’équipe Xbox, depuis l’approbation du projet le jour de la Saint-Valentin 2000 jusqu’à son lancement le 15 novembre 2001.

Fries a ensuite quitté Microsoft en 2004, après avoir expédié des dizaines de jeux et joué un rôle dans les acquisitions par Microsoft de Rare (Battletoads), les défunts Lionhead Studios (Fable) et Bungie (Halo). Il a ensuite élevé deux fils, fondé une société appelée Figure Prints, spécialisée dans la création de modèles de personnages World of Warcraft des clients, et travaille actuellement en tant que partenaire général chez 1UP Ventures.

Certains des faits amusants à connaître et à raconter sur la Xbox que Fries a partagés pendant le chat incluent :

Les premières tentatives de Microsoft pour percer davantage dans l’industrie du jeu vidéo comprenaient des tentatives infructueuses d’acheter Electronic Arts (Madden, Apex Legends) et Westwood Studios (Command & Conquer) dans les années 90. Le projet Xbox était si cher à ses débuts qu’un Microsoft sans nom VIP a quitté l’entreprise plutôt que de s’en occuper, disant à Fries que « j’aime travailler dans des entreprises qui font de l’argent. n’étaient pas assez importants pour affecter le résultat net global de l’entreprise. « Presque rien d’autre que nous pouvions proposer n’avait de sens », a déclaré Fries, notant qu’en même temps, la PlayStation relativement nouvelle de Sony avait augmenté pour fournir 40% des bénéfices de l’entreprise. « Si nous gagnons, cela en vaudrait la peine. » L’équipe Xbox originale a été décrite par Fries comme un groupe de développeurs de PC essayant de comprendre le marché des consoles, qui était effectivement gouverné par les studios japonais à l’époque. La question au sein de l’équipe à l’époque était de savoir si cela pourrait effectivement apporter certains des développements alors actuels dans les jeux sur PC, tels que les jeux de tir multijoueurs à la première personne, à l’espace console. Ce débat a été réglé, selon Fries, lors du lancement de la Xbox ; « Halo a décollé et [notoriously weird platformer and Xbox exclusive] Oddworld : Munch’s Oddysee ne l’a pas fait. » Le projet Xbox était un puits d’argent à la fois du côté matériel et logiciel, Fries estimant qu’il a perdu 1 milliard de dollars par an pour Microsoft jusqu’à ce qu’il quitte l’entreprise. Compte tenu des revenus actuels que la Xbox rapporte à Microsoft, cependant, Fries l’appelle « un pari qui valait la peine d’être fait ». ponctuait ses phrases en martelant sur la table de la salle de conférence. Cela a conduit Ballmer à détruire accidentellement le haut-parleur de la salle de réunion. La plus grosse erreur avec la Xbox d’origine, selon Fries, était que le matériel « n’était pas du tout conçu pour être économique ». Contrairement à Sony et Nintendo, qui possédaient l’IP sur le matériel de leur console, Microsoft avait conçu la Xbox pour utiliser des composants d’Intel et de Nvidia. La Xbox, contrairement aux consoles concurrentes, contenait également un véritable disque dur interne qui ne pouvait pas être facilement réduit. n’était effectivement aucun moyen pour Microsoft de faire la même chose. C’est ce qui a conduit au cycle de vie relativement court de la première Xbox, son successeur, la Xbox 360, lançant à peine quatre ans plus tard. les exclusivités comme Halo se limitaient à être vendues uniquement sur la propre console de Microsoft. « S’ils voulaient vraiment que je rende l’entreprise rentable », a déclaré Fries, « je sortirais une version PlayStation de Halo. Ce serait rentable demain. Cela reflète la stratégie actuelle de Microsoft avec la Xbox Series X|S, qui n’a presque pas d’exclusivités traditionnelles. Microsoft a filmé un documentaire sur le début de la Xbox, un processus que Fries a appelé « le train de l’enfer », qui a été annoncé lors de son propre anniversaire. célébration le 15 novembre. Power On: The Story of Xbox devrait faire ses débuts sur IMDB TV, YouTube et d’autres réseaux de streaming le 13 décembre, avec les commentaires de Fries.

La conférence WN est un événement interentreprises et de réseautage pour l’industrie internationale des jeux, organisé par une société d’événements du même nom basée en Russie. Avant 2020, il se tenait généralement trois fois par an à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans diverses villes d’Europe. Son spectacle de 2021 à Seattle, au Washington State Convention Center, est la première conférence de WN aux États-Unis.

L’événement était auparavant connu sous le nom de Conférence des Nuits Blanches, qui fait référence à la période de l’été à Saint-Pétersbourg où, en raison de la distance au nord de la ville, le soleil ne se couche jamais tout à fait. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, son équipe chargée des événements a déplacé la conférence en ligne et a raccourci son nom en simplement WN, qui signifie désormais de manière informelle « Worldwide Networking ».

En rapport: Robbie Bach sur 20 ans de Xbox, l’avenir des États-Unis, et son nouveau roman, ‘The Wilkes Insurrection’