L’ancien dirigeant de Nintendo Reggie Fils-Aimé organise un événement Microsoft Xbox

Malheureusement, Reggie n’a pas dit : « Ma Xbox est prête. » Capture d’écran : Microsoft Alumni Network

Dès le départ, l’ancien président de Nintendo of America Reggie Fils-Aimé s’est adressé à l’éléphant dans la pièce : un événement Microsoft Xbox ? »

« Je ne sais pas non plus pourquoi je suis ici », a plaisanté Fils-Aimé.

Poursuivant, l’ancien président de Nintendo a ajouté qu’il était rejoint par une collection d’exécutifs qu’il appelle des amis, avec lesquels il « a farouchement rivalisé » et avec lesquels il a travaillé en étroite collaboration pour faire des choses dans l’industrie du jeu.

De nombreuses sommités de la Xbox étaient présentes : Bonnie Ross, responsable de 343 Industries ; l’ancien vice-président d’Interactive Entertainment, Peter Moore ; l’ancien vice-président de Microsoft Game Studios, Ed Fries ; et ancien Chief Xbox Officer, Robbie Bach ont pris part à la table ronde sur le passé, le présent et l’avenir de la créativité et de l’innovation.

Fils-Aimé a fait un bon travail de modération de la discussion, et la conversation était assez intéressante. Il aborde en profondeur la naissance de la Xbox, abordant la Sega Dreamcast et l’essor des jeux sur console en ligne. L’ensemble de la conversation vaut bien une montre.

Reggie lâche des bombes de vérité. Capture d’écran : Réseau des anciens de Microsoft

Au début du panel, l’ancien dirigeant de Nintendo fait également du bon travail en mentionnant, eh bien, Nintendo – et en faisant quelques références plus tard dans l’exposé.

« Et certainement, je repense avec beaucoup de fierté à l’innovation dont j’ai fait partie, qu’il s’agisse de la Nintendo DS avec deux écrans, un écran tactile, le premier appareil grand public à écran tactile dans l’espace de l’électronique grand public, le travail qui a Je l’ai fait avec la Wii. « » Et je dois m’y glisser. Au cours de cette génération, la Wii était la console la plus vendue. » » Et évidemment, le travail que j’ai fait avec la Switch… » Quand Moore a parlé de visionner Sports 3D sur « j’espère » une surface Microsoft à l’avenir, Fils-Aimé a sonné, « Peut-être sur votre Nintendo 3DS. l’industrie – se souvient : « J’étais ce consommateur prototype qui avait déjà une PS2 dans ma maison. J’avais un N64. Je pensais à un GameCube, mais en fait, je n’ai pas acheté de GameCube avant de faire déjà partie de Nintendo.

C’est peut-être le plus grand nombre de fois que Nintendo et ses produits ont été mentionnés lors d’un événement Microsoft !

Bien sûr, il plaisantait. Capture d’écran : Réseau des anciens de Microsoft