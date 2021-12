L’ancien domaine de Bing Crosby à vendre à 4,5 millions de dollars, comprend la maison d’hôtes JFK

Bing Crosbyl’ancien domaine de ‘s arrive sur le marché … et l’endroit est si agréable, même John F. Kennedy et Marilyn Monroe Resté là.

Nos sources immobilières nous disent que l’ancien manoir de Bing à Rancho Mirage, en Californie, est à vendre pour 4,5 millions de dollars… et que l’endroit comprend une maison d’hôtes surnommée « JFK Wing ».

Le domaine tentaculaire est de 6 700 pieds carrés avec 5 chambres … assis sur 1,36 acres dans le quartier prisé de Thunderbird Heights dans la ville du désert près de Palm Springs.

L’endroit offre une vue panoramique sur les montagnes et les vallées environnantes … et il a tout ce qu’il faut, y compris une salle de théâtre, une piscine et un spa, un bar, un putting green et une cuisine extérieure.

La suite principale mesure 1 400 pieds carrés et est dotée d’une cheminée, d’un dressing et d’une baignoire, ainsi que de douches intérieures et extérieures.

La maison d’hôtes, où JFK séjournait souvent, se trouve de l’autre côté de la résidence… et comprend 2 chambres et 2 salles de bains, ainsi qu’une cuisine complète et un salon.

Comme vous le savez probablement, JFK a eu une liaison bien documentée avec Marilyn, et ils ont trouvé des endroits pour se rencontrer… dont l’un était le bloc-notes de Bing.

Le quartier est très privé avec une sécurité de haut niveau 24h / 24 … il n’est donc pas étonnant que l’endroit ait accueilli des célébrités comme JFK et MM, et abritait Bing.

David Emerson et Alexandra Trejo de Compass détiennent la liste.