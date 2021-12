L’ancien domaine de Bing Crosby inondé d’offres quelques jours seulement après avoir atteint le marché

Apparemment, les acheteurs aiment l’idée de partager le même espace de vie autrefois habité par des légendes hollywoodiennes et politiques… parce que Bing CrosbyL’ancien domaine de ‘s a attiré des offres comme les abeilles sur le miel.

Le pad de Crosby à Rancho Mirage a été répertorié cette semaine, et l’agent David Emerson de Compass dit que l’intérêt a été intense… avec une dizaine d’appels par jour pour le bien, et parmi ceux-ci… une quinzaine de vrais acheteurs, dont certains l’ont déjà vu.

On nous dit que ceux qui ont manifesté leur intérêt parcourent le spectre – des célébrités aux riches PDG – et des gens du monde entier.

Le domaine est coté à 4,5 millions de dollars et a accueilli des personnalités comme John F. Kennedy et Marilyn Monroe. En fait, il y a une maison d’hôtes appelée « JFK Wing » où il avait l’habitude de rester en bas avec MM, avec 2 chambres, 2 salles de bains, une cuisine complète et un salon.

En tout, l’endroit dispose de 5 chambres, 6 700 pieds carrés d’espace de vie, une piscine géante, une salle de cinéma, 1,36 acres à étendre et une vue imprenable.

Emerson dit que bien qu’aucune offre officielle n’ait été faite … ils sont proches du 3, et bien qu’il ne veuille rien gâcher, il semble que l’offre gagnante dépassera le prix demandé de 4,5 millions de dollars.