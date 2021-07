L’ancien doyen de la FIT Grad School double les allégations de diffamation – WWD

L’ancienne doyenne de l’école doctorale du Fashion Institute of Technology poursuit son action en justice contre l’école et son président dans leur différend en cours sur des conceptions d’accessoires prétendument racistes qui étaient apparues lors d’un spectacle parrainé par la FIT l’année dernière.

Dans un dossier devant le tribunal de l’État de New York, Mary Davis a fait valoir qu’une lettre publiée sur le site Web de la FIT par la présidente du collège, Joyce Brown, l’avait diffamée en la blâmant pour les retombées du défilé de mode. L’émission comportait des accessoires du diplômé de la FIT Junkai Huang, qui incluaient des conceptions de ce que Davis a déclaré avoir “exagéré certaines caractéristiques du corps, notamment les oreilles, les lèvres et les mains”.

Après avoir signalé qu’Amy Lefevre, une mannequin noire de la série, avait refusé de porter les accessoires au motif qu’ils évoquaient des images racistes, l’école a commencé à réagir et a finalement blâmé Davis, selon le dossier de Davis ce mois-ci. L’émission a eu lieu en février 2020 et l’école a publié la lettre plus tard dans le mois après que les critiques de l’émission ont été rendues publiques.

“La lettre a diffamé le Dr Davis à la fois en soi et par implication, déclarant faussement qu’elle n’avait pas appréhendé la nature raciste de la présentation, la qualifiant d’irresponsable inexcusable (et donc, par implication, professionnellement incompétente), et mettant à ses pieds le blâmer pour des événements dans lesquels elle n’a joué aucun rôle et sur lesquels elle n’avait aucun contrôle », a fait valoir Davis dans son dossier, qui s’oppose à une requête que FIT et Brown avaient déposée en mai pour rejeter sa plainte.

Dans leur requête, FIT et Brown ont fait valoir que la lettre qu’ils avaient publiée ne contenait que des déclarations factuelles sur l’école menant une enquête interne et mettant Davis et un autre responsable de l’école en congé. Leur motion indiquait également que Lefèvre et les étudiants avaient signalé leurs doutes aux personnes impliquées dans la mise en scène du spectacle.

“La lettre ne contient que des déclarations incontestées et précises de faits non diffamatoires et d’opinions protégées”, ont écrit Brown et FIT dans leur dossier de mai à l’appui de leur requête en rejet de la poursuite de Davis.

« Un examen révèle que le reste de la lettre contient : des excuses à la communauté FIT pour l’incident ; demande à la communauté FIT de suspendre les jugements jusqu’à la fin de l’enquête indépendante; estime qu’il est apparu que les responsables de l’émission n’avaient pas anticipé la douleur causée par les accessoires et s’engage à mener une enquête complète sur l’incident, ce qui a conduit à l’émission et ce qui a suivi », ont-ils écrit.

Mais Davis a fait valoir que Brown avait également vu les accessoires le jour du spectacle et avait d’abord salué l’événement, ne changeant sa propre réponse qu’après l’apparente réaction du public, selon Davis, qui a été licencié de l’école en novembre.

“Mary Davis mérite une indemnisation importante pour les dommages extrêmes causés à sa carrière et à sa réputation par les commentaires diffamatoires qu’elle a exposés dans sa plainte”, a déclaré l’avocate de Davis, Marjorie Berman, membre fondateur et partenaire de Krantz & Berman LLP, dans un communiqué.

“La politique de la FIT est de ne pas commenter les questions qui font actuellement l’objet d’un litige”, a déclaré un représentant de la FIT dans un communiqué.