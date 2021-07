L’ancien duo de Manchester United Angel di Maria et Ander Herrera parmi les hôtes de stars Paris Saint-German pourrait vendre pour atterrir Paul Pogba

Le Paris Saint-Germain a fait de Paul Pogba sa cible finale alors que la reconstruction estivale de Mauricio Pochettino touche à sa fin.

Les géants français ont eu un marché très chargé alors qu’ils cherchent à remporter le titre de la Ligue des champions une fois pour toutes lors de la campagne 2021/22.

Pogba, qui a disputé 199 apparitions pour United, est la plus grande cible estivale du PSG

L’Argentin a déjà débarqué le vétéran chevronné Sergio Ramos du Real Madrid, tandis que le joueur du tournoi Euro 2020 Gianluigi Donnarumma a rejoint un transfert gratuit de l’AC Milan.

Le PSG a également battu Chelsea à la signature d’Achraf Hakimi, considéré comme l’un des meilleurs arrières droitiers du football mondial, et de Georgino Wijnaldum, qui l’a rejoint après l’expiration de son contrat à Liverpool.

Mais Pogba, qui serait désireux de quitter United, a été identifié comme la dernière pièce du puzzle et l’homme qui peut mener le PSG vers la gloire en Europe.

Le vainqueur de la Coupe du monde ne sera cependant pas bon marché, car les Diables rouges veulent le garder et essaient de le lier à un nouvel accord, son contrat actuel expirant à la fin de la prochaine campagne.

Poch construit une dynastie à Paris

Par conséquent, Poch doit vendre certains joueurs afin de débarquer le Français.

Mais qui est sur le billot du Parc des Princes ?

Selon Canal Supporters (via Get French Football News), dans leur tentative de lever des fonds, le PSG est ouvert aux offres pour tout joueur autre que les nouvelles recrues et Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Marco Verratti, Neymar et Kylian Mbappe.

Cela signifie que de nombreux grands noms sont dans la vitrine, dont les défenseurs Thilo Kehrer, Juan Bernat et Layvin Kurzawa, les milieux de terrain Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Ander Herrera, et les attaquants Angel Di Maria, Julian Draxler, Pablo Sarabia et Mauro Icardi.

Di Maria est sans doute le nom le plus attrayant de ce groupe.

Il est à la fin de sa carrière mais reste un joueur incroyable et pourrait être une bonne signature pour n’importe quelle équipe de premier plan en Premier League.

L’ancien as d’Everton Gueye a fait ses preuves en Premier League, United pourrait-il le faire signer comme une alternative moins chère à Declan Rice ou Leon Goretzka?

Il est entendu que United demandera environ 50 millions de livres sterling pour Pogba, qui a à cœur de déménager à Paris.