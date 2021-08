L’ancien enfant star Matthew Mindler retrouvé mort à 19 ans

Ancien enfant star Matthieu Mindler a été retrouvé mort après avoir été porté disparu de son collège. Il avait 19 ans.

Samedi 28 août, l’université de Millersville en Pennsylvanie a annoncé la mort de l’ancien acteur, qui a joué dans le film Our Idiot Brother de 2011 et est également apparu dans un épisode de 2009 du feuilleton As the World Turns.

“Chère communauté universitaire, C’est avec un cœur affligé que je vous informe du décès de Matthew Mindler, 19 ans, originaire de Hellertown, en Pennsylvanie, étudiant de première année à l’université Millersville”, président de l’université. Daniel A. Wubah a écrit dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux. “Nos pensées de réconfort et de paix accompagnent ses amis et sa famille pendant cette période difficile.”

La lettre a poursuivi: “Une recherche est en cours pour Matthew depuis jeudi, après qu’il a été porté disparu. La police de l’Université de Millersville et les forces de l’ordre de la région le recherchaient depuis ce temps. Matthew a été retrouvé décédé ce matin, samedi, août 28, dans le canton de Manor près du campus. “