L’ancien entraîneur adjoint de Louis van Gaal à Manchester United, Albert Stuivenberg, dirigera Arsenal contre Man City avec Mikel Arteta se remettant de COVID-19

L’ancien entraîneur adjoint de Louis van Gaal à Man United, Albert Stuivenberg, dirigera Arsenal lors de son match de Premier League avec Man City.

Le patron des artilleurs Mikel Arteta ne sera pas présent pour le match après avoir à nouveau contracté COVID-19.

Images DeFodi

Stuivenberg (r) préparera son équipe du mieux possible avant l’affrontement alléchant contre les leaders de la ligue

Surnommé « AirPod Albert » par les supporters parce qu’il est souvent vu porter le produit Apple alors qu’il reçoit des informations des analystes, Stuivenberg aura besoin de toute l’aide qu’il pourra obtenir lorsqu’il affrontera les Champions.

Bien que ce soit la première fois qu’il dirige une équipe en Premier League, le joueur de 51 ans a déjà entraîné plusieurs équipes et fait appel à des talents de premier plan.

Après que sa carrière de joueur a été interrompue en 1989 par une blessure au ligament croisé, le Néerlandais a obtenu un rôle dans l’académie de Feyenoord.

Il est finalement devenu responsable de la jeunesse en 2001 et a fait appel à l’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester United Robin van Persie avant de le retrouver lors de son passage à Old Trafford.

Manchester United

L’entraîneur de Stuivenberg Van Persie à Man United lorsqu’il a été nommé entraîneur adjoint de van Gaal

Stuivenberg a passé deux ans avec les Red Devils à aider le club à remporter une FA Cup avant de partir lorsque Van Gaal a été limogé par la hiérarchie de Man United.

Lorsque Arteta a été nommé par Arsenal en décembre 2019, l’Espagnol lui a demandé de rejoindre le club après avoir passé du temps ensemble à étudier pour leurs licences d’entraîneur de l’UEFA A à Cardiff avec la Football Association of Wales.

Le Néerlandais a continué dans les deux rôles jusqu’au 26 juillet 2021, date à laquelle il a démissionné de son poste avec l’équipe nationale.

UEFA

L’entraîneur néerlandais a joué un grand rôle dans la course du Pays de Galles aux huitièmes de finale de l’Euro 2020

Avec l’expérience d’entraîneur qu’il a accumulée, Stuivenberg sera impatient de mener ses joueurs contre Man City.

Il devra cependant faire face à une tâche difficile étant donné que les visiteurs sont sur une série de dix victoires en championnat.

