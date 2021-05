L’ancien entraîneur adjoint du Bayern Munich, Herman Gerland, parle de Hansi Flick, Julian Nagelsmann et de la suite

L’ancien entraîneur adjoint du Bayern Munich, Hermann Gerland, était invité sur le podcast «Meine Bayern-Woche» du journaliste de Sport1 Florian Plettenberg et a parlé de ce qui fait de Hansi Flick un si grand manager, de l’embauche de Julian Nagelsmann, et a donné une mise à jour sur son statut d’agent libre des stands.

D’abord et avant tout, le joueur de 66 ans sera-t-il à nouveau entraîneur lors de la saison 2021/2022?

«Je reviendrai dans le domaine du football. Mais je ne serai plus un entraîneur adjoint ou un entraîneur », a déclaré Gerland (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Vais-je faire quelque chose à la DFB? Qui sait. Je n’ai encore eu aucune discussion avec qui que ce soit.

Hermann Gerland était une légende sur le campus du Bayern Munich. Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

On dirait que Gerland pourrait se diriger vers un rôle de conseiller ou même de scoutisme quelque part – peut-être même avec la DFB, où il pourrait à nouveau travailler en étroite collaboration avec Flick.

Quant à sa relation avec le manager vainqueur du sextuple, il semble que Gerland tient le joueur de 56 ans dans la plus haute estime possible.

«C’était un point culminant pour moi d’avoir expérimenté Hansi Flick en tant qu’entraîneur au Bayern. J’ai travaillé avec certains des plus grands entraîneurs du monde et Hansi a connu un succès extraordinaire – sept titres en 18 mois, il n’est en fait pas possible d’en faire plus », a déclaré Gerland. «Il a des compétences incroyables. Sa façon de traiter les joueurs et son staff est exceptionnelle. Je peux très bien comprendre pourquoi Oliver Bierhoff voulait qu’il soit l’entraîneur de l’équipe nationale.

Enfin, Gerland a évoqué les rumeurs selon lesquelles Nagelsmann a refusé l’opportunité d’avoir l’assistant vétéran dans son équipe.

“Il m’a demandé il y a cinq ans si je voulais être son entraîneur adjoint à Hoffenheim”, a déclaré Gerland en se rappelant une précédente interaction avec Nagelsmann. «J’ai rejeté l’offre parce que j’étais au Bayern; le meilleur club avec les meilleurs entraîneurs. Pourquoi serais-je parti? Pour moi, Julian Nagelsmann est un entraîneur de première classe.