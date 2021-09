L’ancien entraîneur adjoint du Bayern Munich, Miroslav Klose, trace sa propre voie

Peu de footballeurs ont mérité l’admiration et le respect mondiaux de l’ancien joueur et entraîneur du Bayern Munich, Miroslav Klose. Klose a atteint le summum du succès selon ses propres termes, et il abordera désormais ses rêves d’entraîneur de la même manière.

Chez BFW, nous avons suivi de près sa carrière de joueur, car il a pris la responsabilité de notre équipe U-17, a refusé une promotion au sein du système des jeunes du Bayern Munich et a servi pour la dernière fois en tant qu’entraîneur adjoint sous Hansi Flick. Il y avait beaucoup de spéculations quand il a quitté le Bayern qu’il suivrait Flick pour aider à entraîner l’équipe nationale allemande. Au lieu de cela, il semble que sa carrière se dirige dans une direction différente.

Il y a quelques mois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Klose était en lice pour un poste d’entraîneur-chef. Mais quand cela ne s’est pas produit, nous avons appris la malheureuse nouvelle qu’il souffrait de problèmes de thrombose dans les deux jambes. Dans une récente interview avec kicker, Klose a partagé la bonne nouvelle qu’il s’est complètement rétabli et qu’il a reçu une autorisation médicale pour reprendre tous les sports, y compris le tennis, le football et la course à pied.

Dans la même interview, il a révélé que Hansi Flick lui avait proposé un poste peu de temps après la confirmation de son nouveau poste de Bundestrainer. Klose a décliné l’offre, ne voulant pas jouer le rôle de second violon mais se sentant plutôt prêt à assumer le rôle principal.

“Je voulais voler de mes propres ailes”, a déclaré Klose. « Même si je suis sûr que cela aurait été un très bon moment avec Flick, il était clair pour moi que je voulais suivre ma propre voie et inculquer une équipe avec son propre ADN. Je veux être sur le terrain tous les jours.

Klose a clairement utilisé son temps depuis sa retraite du jeu en 2016 pour développer une philosophie du football et une vision de la façon d’entraîner une équipe vers le succès. Il est plein de “feu et d’enthousiasme” pour partager ses idées avec sa propre équipe et le reste du monde. Le travail acharné a été la clé de son succès en tant que joueur et il est impatient d’appliquer son éthique de travail au domaine des entraîneurs afin qu’il puisse gravir les échelons du succès «échelon par échelon, du bas vers le haut».

Quel que soit le club qui fait de lui son entraîneur-chef, il obtiendra un homme d’une intégrité et d’une intelligence maximales qui leur donnera tout ce qu’il a pour améliorer leur équipe. Nous surveillerons de près son embauche et avons hâte de voir où il atterrira et ce qu’il fera avec sa première opportunité d’entraîneur-chef au plus haut niveau.