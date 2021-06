L’ancien entraîneur australien a reçu des “critiques élogieuses” de Pep Guardiola et Brendan Rodgers et adore attaquer le football, mais Alan Brazil n’est pas convaincu

Le nouveau manager du Celtic, Ange Postecoglou, a été salué par Pep Guardiola et Brendan Rodgers, ne jure que par son style de jeu offensif total et a “livré où qu’il soit”.

Mais les fans du Celtic seront pardonnés d’avoir réagi comme l’animateur de talkSPORT Alan Brazil à la nouvelle de son déménagement à Glasgow, après avoir appris qu’il n’avait pas les bonnes qualifications d’entraîneur pour occuper un emploi en Europe.

getty

Postecoglou pourrait quitter son emploi au Japon pour devenir le nouveau manager du Celtic

Postecoglou, 55 ans, a été officiellement nommé nouvel entraîneur-chef des Celtic avec un contrat de 12 mois consécutifs, après l’échec d’un accord pour le premier choix Eddie Howe.

La nouvelle du déménagement du club pour Postecoglou – qui a quitté le club japonais Yokohama F. Marinos pour prendre la relève à Glasgow – n’a pas été bien accueillie par les supporters, qui espéraient la nomination d’un entraîneur établi pour diriger leur reconstruction après la catastrophe de la saison dernière sous Neil Lennon.

Il existe également des inquiétudes concernant les informations selon lesquelles il pourrait ne pas détenir les qualifications nécessaires pour occuper le poste.

L’UEFA exige que tout manager de l’élite d’une ligue européenne détienne des licences d’entraîneur UEFA A et B et qu’un entraîneur commence au moins le cours le plus avancé – la licence UEFA Pro.

Postecoglou ne les détient pas, mais le Celtic a confirmé qu’il avait reçu le feu vert pour prendre la relève après que l’Australien “a obtenu avec succès la reconnaissance et l’approbation de l’UEFA en relation avec sa licence pro délivrée par Football Australia”.

Postecoglou revendique un CV réussi après 25 ans dans la gestion, qui comprend de nombreux trophées en Australie et au Japon et des succès avec l’équipe nationale australienne.

getty

Postecoglou a été le patron de Socceroos de 2013 à 2017

talkSPORT a été informé que les fidèles de Parkhead devraient être enthousiasmés par le déménagement de l’Australien à Glasgow, mais cela n’a pas rassuré le supporter du Celtic, ancien attaquant écossais et hôte de talkSPORT, M. Brazil.

Répondant aux nouvelles de l’approche initiale du Celtic pour l’ancien manager de Socceroos, le présentateur de talkSPORT Breakfast a déclaré: «Je ne suis pas sûr de vouloir lire ceci, pour être honnête. Est-ce une liquidation?

« Pas de licence pro ? Oh, ça devait être une liquidation, non ! Yokohama ? Ils font des motos !

« Ange Postecoglou ? Cher, oh cher. Il sera un excellent manager… où trouvent-ils ces gars-là ? »

« Honnêtement, je ne devrais pas me vautrer dans votre désespoir », a répondu la légende des Rangers Ally McCoist avec un sourire effronté, « mais j’aime chaque minute, c’est fantastique !

« Il n’est pas mauvais en fait, le gars n’est pas mauvais. C’est l’un des meilleurs entraîneurs d’Australie.

Ally n’avait pas tort et, en fait, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les fans du Celtic devraient être enthousiasmés par le fait que l’entraîneur de football numéro un australien obtienne sa première grande pause dans le football européen.

Après tout, l’ancien manager du Celtic Rodgers est un grand fan.

CV d’Ange Postecoglou

Melbourne Sud – 1999-2000 : NSL Premiership, NSL Championship x2, Oceania Club Championship

Australie U17 – 2000-2005 : Championnat OFC U-17 x3

Australie U20 – 2000-2007 : Championnat OFC U-20 x3, Championnat Jeunes AFF U-19

Panachaïki – 2008

Brisbane Roar – 2009-2012 : A-League Premiership, A-League Championship x2, plus longue séquence sans défaite de l’histoire du sport australien : 36 matchs (2011-12)

Victoire de Melbourne – 2012-2013

Australie – 2013-2017 : Coupe d’Asie de l’AFC : 2015

Yokohama F. Marinos – 2018-2021 : Ligue J1

Prix ​​individuels : Entraîneur de l’année de la Ligue nationale de football, entraîneur de l’année PFA australien, entraîneur de l’année de la A-League, entraîneur de la décennie PFA australien, entraîneur de l’année de l’AFC

L’écrivain australien de football Tom Smithies a également rejoint talkSPORT la semaine dernière pour nous apporter tout le contexte de l’entraîneur peu connu, et a déclaré qu’il serait un rendez-vous « fascinant ».

Postecoglou a remporté le titre de J-League au cours de ses trois années à la tête de l’équipe japonaise de City Group Yokohama F. Marinos, ajoutant à son titre de A-League à la tête de Brisbane Roar, une victoire en Coupe d’Asie en tant que manager de l’équipe nationale australienne. ainsi que de guider les Socceroos vers la Coupe du monde 2018.

“S’il y a un mot que j’utiliserais pour le décrire, ce serait sans compromis”, a déclaré Smithies à White et Jordan.

« C’est un personnage fascinant, très réussi mais aussi très intransigeant. Il a été marqué par une expérience au début de sa carrière et depuis lors, il l’a fait à sa manière.

«Il joue un style de football très proactif et très offensif, il a une confiance absolue en ses propres méthodes, une croyance absolue en sa capacité à faire jouer ses joueurs de cette manière et il est livré partout où il a le temps.

GETTY

Le déménagement de Howe au Celtic s’est effondré en raison des demandes de son personnel en coulisses et des objectifs de transfert des clubs

“Il a remporté des championnats en Australie, il a remporté la Coupe d’Asie avec l’Australie – notre équivalent de l’Euro – puis il s’est qualifié pour une Coupe du monde et s’est ensuite éloigné avant le début de la Coupe du monde parce qu’il a décidé qu’il n’avait pas le soutien du Public du football australien, il pensait qu’ils n’appréciaient pas ses méthodes.

«Il est ensuite allé au Japon et a remporté la J-League en jouant ce style de football fantastique.

“Ils ont joué un match amical contre Manchester City l’année dernière et il a reçu des critiques élogieuses de Pep Guardiola sur la façon dont il jouait.”

Rodgers était également très élogieux envers Postecoglou après avoir affronté son équipe de Melbourne Victory au cours de la carrière de l’Irlandais du Nord en tant que manager de Liverpool.

Après un match amical de pré-saison en Australie, l’actuel Leicester City et ancien patron du Celtic a déclaré : « Leur entraîneur est exceptionnel. J’ai eu quelques discussions avec lui, et pour voir son équipe jouer, il me ressemble beaucoup et il pense que le jeu devrait être joué d’une certaine manière.

“Vous pouvez voir que l’équipe est très bien entraînée, alors nous savions que ce serait un match difficile pour nous.”

getty

Rodgers et Guardiola ont tous deux réservé des éloges à l’entraîneur australien

getty

Postecoglou a remporté des titres en Australie et au Japon et a également emmené les Socceroos à la Coupe du monde 2018

Smithies a ajouté : « S’il déménage au Celtic, ce sera divertissant pour de bonnes et de mauvaises raisons.

“Il n’aime pas la critique, il a un peu de mal à faire reconnaître les Australiens et pense que s’il entraîne une équipe européenne, il obtiendra plus de félicitations.

«Mais également, c’est un gars très civilisé, ce n’est pas un crieur et un crieur, il aime discuter et s’engagera toujours.

« J’ai écrit des choses critiques sur lui dans le passé et nous avons toujours eu un bon engagement par la suite.

«Mais il s’inclinera maintenant devant n’importe qui, il fera les choses à sa manière et peu importe s’il n’obtient pas de résultats, il ne changera pas son style de jeu.

“Nous connaissons tous le chaudron dans lequel il ira s’il obtient le poste au Celtic, si les résultats ne sont pas rapides, il ne changera pas, mais ce sera fascinant de voir à quel point le Celtic gardera son sang-froid – là sont déjà des points d’interrogation de la part des fidèles celtes sur sa nomination.

«Je pense qu’il mérite cette chance. C’est un grand penseur du jeu.

« Que Celtic soit prêt à lui donner le temps qu’il faudra pour que ses méthodes soient mises en œuvre dans cette équipe, c’est une autre question. »