L’ancien entraîneur-chef de Khabib traite McGregor d'”idiot” pour son tweet sur la mort d’Abdulmanap

Khabib Nurmagomedov avec Javier Méndez et son défunt père.

Javier Mendez rien n’a été enregistré pour faire référence au tweet insensible de Conor McGregor à l’occasion du décès du père de Khabib Nurmagomedov, Abdulmanap.

“Il a tout l’argent (du monde), mais il n’a plus quelque chose qu’il avait: le respect de tout le monde en tant que combattant”, a déclaré Mendez, entraîneur-chef de ALIAS, à Mike Swick (via MMA Fighting). C’est peut-être ce qui le met en colère, mais je sais qu’il n’aurait pas dû écrire ces mots. Jamais”.

Avertissement

Dans l’une de ses nombreuses diatribes sur Twitter en fin de soirée, McGregor a écrit ce qui suit en réponse aux commentaires post-UFC 264 de Nurmagomedov que “le bien triomphe toujours du mal”.

“Le Covid est-il bon et le père est (le) mal?”

McGregor a rapidement supprimé le tweet, mais cela ne l’a pas empêché d’être la cible de critiques.

Pour Mendez, le commentaire de McGregor est non seulement insensible à la perte de Khabib, mais aussi aux personnes qui ont subi des pertes humaines à cause du coronavirus.

“Qui peut aimer un commentaire comme ça?”, A déclaré Mendez. «Combien de personnes que vous connaissez ont perdu des proches, ont perdu leur entreprise, ont tout perdu à cause de COVID, et vous vous moquez de ça ? Vous dites que COVID représente le bien et le mal « père » ? Vous plaisantez j’espère? Alors vous parlez de ces pauvres gens qui ont tout perdu, qui se sont suicidés à cause de la pandémie, et vous vous en servez pour attaquer le père d’une personne ? Tu es un idiot. Un idiot. C’est un idiot complet, et il est hors de contrôle. Et cela n’a rien à voir avec le père de Khabib. Nous savons déjà ce que vous pensez de Khabib, et c’est très bien. Mais avoir tout l’argent du monde ne va pas te permettre de faire un commentaire comme ça.”

Mendez pense que la situation est si complexe que ses entraîneurs à SGB ​​- Irlande vous n’en avez plus le contrôle.

« Il a dit des choses stupides, et il est évident pour moi que ses entraîneurs, que je considère comme de bonnes personnes, ne peuvent pas le contrôler. Et qu’est-ce que tu peux faire avec un mec comme ça ?”

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Publicité