L’ancien entraîneur-chef des Raiders Gruden poursuit la NFL et Goodell pour une prétendue « démission forcée »

L’ancien entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas, Jon Gruden, a déposé une plainte vendredi accusant la NFL et le commissaire de la ligue Roger Goodell d’avoir lancé une « campagne malveillante et orchestrée » visant à ruiner la carrière de Gruden.

Selon le Washington Post, le procès fait valoir que Goodell et la ligue se sont livrés à « un assassinat de caractère à la soviétique » contre Gruden en divulguant intentionnellement de vieux courriels contenant des propos désobligeants envers les femmes, ainsi que des commentaires racistes et homophobes.

« La plainte allègue que les accusés ont divulgué de manière sélective la correspondance privée de Gruden au Wall Street Journal et au New York Times afin de nuire à la réputation de Gruden et de le forcer à quitter son travail », a déclaré l’avocat de Gruden, Adam Hosmer-Henner, dans une déclaration au Las Vegas. Soleil.

«Il n’y a aucune explication ou justification pour laquelle les e-mails de Gruden ont été les seuls rendus publics sur les 650 000 e-mails collectés dans le cadre de l’enquête de la NFL sur l’équipe de football de Washington ou pour pourquoi les e-mails ont été retenus pendant des mois avant d’être publiés au milieu des Raiders. ‘ saison », a-t-il conclu.

Après la publication de ses courriels, Gruden a démissionné des Raiders le 11 octobre, presque à mi-chemin de son contrat de 10 ans d’une valeur de 100 millions de dollars.

La NFL a répondu aux affirmations de Gruden, niant tout acte répréhensible.

« Les allégations sont totalement sans fondement et la NFL se défendra vigoureusement contre ces allégations », a déclaré le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy.

Le procès de Gruden demande des dommages-intérêts punitifs et financiers contre Goodell et la NFL pour avoir prétendument violé de nombreuses lois du travail.

