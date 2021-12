L’ancien entraîneur des jeunes de l’Angleterre explique pourquoi Jude Bellingham a choisi le Borussia Dortmund au lieu du Bayern Munich, d’autres grands clubs

Jude Bellingham s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs au monde, excitant de jeunes talents à venir dans le football mondial pour le Borussia Dortmund et l’équipe nationale anglaise. Il a rejoint le Schwarzgelben de Birmingham City à l’été 2020 et a déjà disputé un total de 67 apparitions dans toutes les compétitions, remportant sa première convocation senior pour l’équipe anglaise de Gareth Southgate quelques mois seulement après avoir déménagé à Dortmund. Il a déjà connu un bon départ en Bundesliga cette saison également, avec deux buts et cinq passes décisives à son actif après 14 semaines de match.

Plus tôt dans sa carrière de jeune, il y avait beaucoup de possibilités pour Bellingham dans la mesure où il pourrait finir par aller. Dans une récente interview, son ancien entraîneur des jeunes de l’Angleterre, Kevin Betsy, a expliqué pourquoi il avait finalement choisi Dortmund. Il a clairement indiqué que le Bayern Munich, parmi d’autres grands clubs européens, était clairement une option. « À 16 ans, Jude aurait pu choisir presque n’importe quel grand club européen, y compris le FC Bayern », a-t-il déclaré, ajoutant que Dortmund était « connu pour développer de jeunes joueurs » (Tz). Le Bayern a également l’habitude de faire des investissements judicieux dans les jeunes et de développer de jeunes joueurs dans ses rangs, mais Betsy et Bellingham ont estimé que Dortmund était une voie plus claire.

L’objectif était que Bellingham obtienne «le plus de temps de jeu possible», ce qui était le plus réaliste à Dortmund par opposition au Bayern ou à une liste exhaustive d’autres grands clubs qui manifestaient de l’intérêt à l’époque. «Ce fut le facteur décisif à la fin. Lui et sa famille voulaient une solution bien pensée et particulièrement intéressante pour lui en termes de football », a expliqué Betsy.

Contrairement à Bellingham, Jamal Musiala a choisi la voie du Bayern, rejoignant les livres de Chelsea et a ensuite décidé de représenter l’Allemagne au niveau international au lieu de l’Angleterre. Les deux joueurs sont tous deux des exemples de ce que Dortmund et le Bayern font si bien en ce qui concerne le développement de leurs jeunes talents. Betsy sait qu’ils sont tous les deux des « personnalités exceptionnelles », ajoutant que « tout ce qu’ils font, ils le font dans le but de gagner et de s’améliorer, mais aussi avec une grande humilité et un respect pour tout ce qui les entoure ».

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Betsy a continué dans son admiration pour la paire de joyaux de la couronne, affirmant qu’ils sont « très altruistes, ce qui les rend encore plus sympathiques aux yeux des gens. Ce sont des gars que vous aimez ramener à la maison pour les présenter à votre famille. Des garçons que toutes les mères et tous les pères souhaiteraient que leurs fils deviennent. Musiala et Bellingham sont tous deux devenus des pièces clés pour leurs clubs rivaux respectifs, mais Betsy pense que le premier jouera bientôt un rôle encore plus important au Bayern et qu’il en est « absolument sûr ». On peut dire que Bellingham compte déjà plus de minutes régulières à Dortmund que Musiala au Bayern lorsqu’il est en pleine forme. Pour Musiala, il a impressionné cette saison avec des opportunités limitées, mais fait face à une concurrence plus rude dans l’équipe que Bellingham à Dortmund.