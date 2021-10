L’ancien entraîneur des Raiders, Jon Gruden, brise le silence après un licenciement en raison de commentaires raciaux : « La vérité sortira »

Jon Gruden a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders il y a près de deux semaines et a maintenant rompu son silence sur la situation. Andrea Kremer, qui a récemment présenté le propriétaire des Raiders Mark Davis pour l’émission HBO Real Sports avec Bryant Gumble, a révélé sur le Real Sports Podcast qu’un producteur a récemment appelé à froid Gruden.

« Maggie Burbank, qui a produit l’histoire que nous venons de faire sur Mark Davis, elle a en fait appelé Gruden et il a décroché le téléphone, à ma grande surprise », a déclaré Kremer, selon Pro Football Talk. « Et il est toujours à Las Vegas. . . . Il dit qu’il laisse la poussière retomber. Il a dit: ‘Les gens qui me connaissent savent ce que je représente depuis 58 ans. J’ai un CV de 58 ans.’ Il a dit : ‘La vérité éclatera.’ C’est certainement cryptique. »

Gruden a démissionné après que des courriels le mettant en vedette utilisant des langages racistes, misogynes et anti-gays aient refait surface lors de l’enquête de la NFL sur l’équipe de football de Washington. « Mark Davis a été gravement touché », a déclaré Kremer. « Et je ne défends pas Mark Davis. Je signale juste un fait ici. Dan Snyder continue. L’équipe de football de Washington continue. »

Lorsque Gruden a démissionné, il a publié une déclaration aux fans des Raiders. « J’ai démissionné de mon poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas », a déclaré Gruden. « J’aime les Raiders et je ne veux pas être une distraction. Merci à tous les joueurs, entraîneurs, staff et fans de Raider Nation. Je suis désolé, je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit. »

Lorsque Gruden, 58 ans, a démissionné, les Raiders avaient une fiche de 3-2 et seulement un match derrière les Chargers de Las Angeles pour la tête de l’AFC West. Il a été embauché par les Raiders en 2018, signant un contrat de 100 millions de dollars sur 10 ans. Au cours de ses trois premières saisons complètes avec les Raiders, Gruden a remporté 19 matchs et perdu 29. Il est revenu à l’entraînement en 218 après avoir passé près de neuf ans avec ESPN. De 2002 à 2008, Gruden était l’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay et a mené l’équipe à un Super Bowl lors de sa première saison. En raison de la controverse qui l’entourait, les Buccaneers ont décidé de retirer Gruden de l’anneau d’honneur de l’équipe. Gruden a commencé sa carrière d’entraîneur-chef de la NFL en 1998 lorsqu’il a été embauché par les Raiders. Il y est resté trois saisons avant d’être échangé aux Buccaneers.