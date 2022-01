L’ancien entraîneur des Warriors, Mark Jackson, est heureux de revoir Klay Thompson | VIDÉO

Klay Thompson via Zenger

*(Par Etan Thomas) – Après avoir rééduqué un LCA et un tendon d’Achille déchirés, cela fait 941 jours que Klay Thompson n’a pas joué un match NBA. Mais dimanche soir, c’était le « Klay Day », alors qu’il faisait son retour très attendu au Chase Center pour les Golden State Warriors contre les Cleveland Cavaliers.

La foule a éclaté alors que Klay était annoncé comme partant pour la première fois depuis plus de deux ans et demi; on pouvait voir la concentration sur son visage, et ses coéquipiers voulaient visiblement le voir démarrer.

Moins d’une minute après le début du jeu, Thompson est sorti d’un écran pour un flotteur à sa première tentative. Et quelques instants plus tard, il a frappé son premier trois points pour dépasser les 12 000 points en carrière.

Plus tard, il a conduit la voie, s’est placé entre deux grands hommes différents des Cavs et a dunk, ce qui a fait exploser les fans et le banc des Warriors.

Et pour le reste du match, à chaque fois qu’il touchait le ballon, Dub Nation était prêt à exploser. C’était définitivement long à venir.

Alors que le monde du basket-ball applaudissait collectivement au retour de Thompson, j’ai contacté son ancien entraîneur Mark Jackson pour connaître sa réaction à la grande soirée et à la performance de 17 points de Klay.

Etan Thomas : Comment vous sentez-vous en voyant Klay Thompson se battre pour revenir sur le terrain après deux ans et demi?

Mark Jackson : « Oui, je peux parler aussi loin qu’un gars qui a déjà eu le privilège de l’entraîner. J’ai également eu le privilège d’appeler des matchs où il a remporté des championnats et a passé de bons moments, et aussi en tant que fan de basket-ball. Je pense que c’est formidable de le retrouver. C’est vraiment une formidable opportunité de le revoir. Le match lui a manqué, il a raté le match énormément. Mais je pense qu’en même temps, il nous a manqué, et je dis ça parce qu’ils ne les font pas comme Klay Thompson. C’est un gars passionné, [has an] esprit de compétition incroyable, [is] incroyablement déterminé à être génial et jamais satisfait. Je pense que nous avons besoin de plus de joueurs et de personnes comme lui. Ça va être excitant de le retrouver. »

Etan : Je pense que sa bataille pour se remettre de ses blessures est également très inspirante pour les jeunes athlètes, car ils vont traverser des séries ou des moments où ils ont des blessures. Mais avoir la force, le courage et les moyens de riposter…

Jackson : «Il l’a documenté à différentes étapes au cours de sa réadaptation, et je pense qu’il l’a documenté au profit de ceux qui subissent des blessures similaires. Et pas seulement sur le terrain, mais dans les combats dans la vie en général. C’est un gars qui s’est battu, a griffé et griffé, et a fait tout ce qu’il pouvait pour voir [Sunday night], l’opportunité de revenir sur le court. Et je suis fier de lui, et je pense qu’il est un formidable exemple de la façon de s’y tenir.

Etan : Quand vous l’avez entraîné, vous avez vu qu’il allait être génial. Et tu l’as appelé, tu l’as dit [and Steph Curry] allaient être l’un des plus grands duos de tous les temps à un jeune âge. Qu’est-ce que vous avez vu en lui et Steph qui vous a fait faire cette déclaration même à un jeune âge pour eux ?

Jackson : « Les deux gars, vous n’avez pas à les supplier pour entrer sur le terrain. Vous n’avez pas à les supplier de venir au gymnase. Ils avaient un talent incroyable, des dons incroyables, et cela s’accompagnait d’un incroyable désir d’être génial. Peu m’importe où vous étiez – que ce soit dans une arène devant 20 000 personnes, ou un gymnase vide avec 10 mecs – si vous faites rouler le ballon sur le sol, Steph Curry et Klay Thompson vont être prêts à jouer, et ils vont tirer des coups, et s’il n’y a que deux d’entre eux, ils vont jouer 1 contre 1, et obtenir des coups… et si d’autres gars sont prêts, ils vont jouer 5 sur-5. Mais vous n’avez pas à les supplier d’entrer dans la salle de gym. Ils l’ont eu dès le premier jour, et le mérite en revient à la famille Curry et à la famille Thompson. De grands gènes, pour d’énormes… pas seulement de grands champions de tous les temps, mais des gars de tous les temps quand il s’agit de pros dans ce jeu.

Etan : Parlez à quel point Klay était coachable, parce que j’ai beaucoup entendu parler de lui. Et Steph Curry, honnêtement, qu’aussi incroyablement talentueux soient-ils, ils ont toujours été coachables. Je pense que c’est une autre chose qui est un bon exemple pour que les jeunes joueurs talentueux qui arrivent au collège et au lycée puissent voir.

Jackson : «Ces gars ont fait un travail formidable en faisant leur travail et en donnant l’exemple, et n’ont jamais eu un moment où ils ont répondu ou levé les yeux au ciel. Nous avons tous les deux joué à ce match. Je n’ai jamais manqué un devoir, ou « Était-ce de ta faute » ou « C’était de ma faute, de ma faute ». Je serai le premier à reconnaître cela, des pros formidables et formidables. J’en ai fait le tour, j’ai eu le privilège de jouer pendant 17 ans. J’ai été fan pendant tant d’années et j’ai couvert le jeu pendant tant d’années. Ces gars-là sont absolument des pros, et ils vous permettent de faire votre travail, et ils font un travail formidable pour permettre à la culture de se développer en n’étant pas imbu d’eux-mêmes.

Etan : Il y a une autre chose qui m’a vraiment impressionné avec Klay Thompson. Lorsque vous traversez des blessures, en particulier pendant une période aussi longue qu’il est sorti avec des blessures, vous avez beaucoup de détracteurs, beaucoup de gens qui disent : « D’accord, il pourrait avoir fini. Il ne jouera peut-être plus jamais. Toutes les différentes choses négatives que vous entendez. Mais apparemment, il a ignoré tout cela et a vraiment persévéré. Quel message cela dit-il également sur son personnage?

Jackson : « Je dirai, ne le laisse pas te tromper. Ce que je veux dire par là, c’est… Nous avons vu le documentaire Jordan, où il utilise tout comme carburant, peu importe que ce soit un journaliste, un coéquipier ou l’opposition. Mais quand vous parlez de Steph Curry et Klay Thompson, c’est la même chose. Ils ne vous le disent pas, mais ils l’utilisent comme carburant. Klay étant contrarié de ne pas être l’un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps, à juste titre, mais il l’utilise comme carburant. Ils voient et entendent tout, et c’est un témoignage incroyable de la ténacité, de l’esprit de compétition et de la volonté de vouloir être grand.

Etan : Klay Thompson est quelqu’un qui est vraiment aimé par beaucoup de fans, beaucoup de gens. Parlez de la joie et à quel point c’est bon pour la NBA, pour lui d’être de retour, à quel point c’est une bonne histoire.

Jackson : « C’est une histoire phénoménale. Je pense que parce que nous l’avons vu grandir dès le premier jour, nous l’avons vu devenir un champion, et nous voulons une histoire. Une partie d’une grande histoire, un grand film, un grand livre, fait face à l’adversité, et Klay Thompson a fait face à l’adversité. Deux blessures graves, graves. Les fans de basket le soutiennent. Nous l’avons vu se battre, gratter et griffer, se mettre en position, et aujourd’hui, c’est presque comme un soupir de soulagement, mais il n’y a pas que ça. C’est une fête, le retrouver. Il a besoin du jeu, mais tout aussi important, le jeu a besoin de Klay Thompson, à cause du pro et de la personne qu’il est. Pas seulement son talent, mais ce qu’il fait. Je le salue, et je vais le regarder et l’encourager tout au long de cette saison.

