L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, réagit à son nouveau poste en tant que manager de l’Allemagne

L’ancien entraîneur du Bayern Munich a été nommé entraîneur-chef de l’Allemagne plus tôt dans la journée et le joueur de 56 ans a été surpris de voir comment tout s’est arrangé rapidement.

“Tout s’est passé très rapidement, en particulier la signature du contrat, mais je suis vraiment heureux d’être l’entraîneur-chef de l’Allemagne à partir de l’automne”, a déclaré Flick capturé par la DFB.

Hansi Flick a hâte de se lancer dans son nouveau travail.Photo d’Alexander Hassenstein / .

Flick, qui a remporté sept titres avec le Bayern Munich, a hâte de bouger dans son nouveau poste et est optimiste quant à ce qu’il peut faire avec ce bassin actuel de joueurs allemands.

«Nous avons toutes les raisons d’être optimistes pour les tournois à venir, y compris les EURO à domicile en 2024. Par expérience, je sais qu’Oliver Bierhoff sera un partenaire solide et digne de confiance et que le personnel en coulisse contribuera à faire en sorte que nous gagnions. pas besoin de trop de temps pour y aller. J’ai également hâte de mettre en œuvre certaines de mes idées pour l’équipe nationale et l’académie », a déclaré Flick. «Pour le moment, cependant, ce qui se passe en septembre n’est pas important – j’aurai un rapport détaillé en août prêt. Ce qui compte pour le moment, c’est le tournoi à venir et je souhaite bonne chance à Jogi Löw, Marcus Sorg, Andy Köpke et l’équipe. Jogi Löw mérite amplement une belle fin dans sa merveilleuse carrière d’entraîneur national.