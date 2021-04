L’ancien espoir du Bayern Munich Flavius ​​Daniliuc se fait un nom à l’OGC Nice

L’ancien capitaine du Bayern Munich U-19 Flavius ​​Daniliuc était certain qu’il jouerait au football en équipe première – il ne savait tout simplement pas quand ni où.

Daniliuc a déménagé à l’OGC Nice en juillet dernier sur un transfert gratuit et a vu son stock monter en flèche depuis. Le joueur de 19 ans a quitté la Säbener Straße à la recherche d’une opportunité et c’est exactement ce qu’il a obtenu en France. En essayant de trouver la meilleure façon de faire partie d’une équipe première, Daniliuc avait plusieurs destinations en tête.

Flavius ​​Daniliuc a du succès à un jeune âge avec l’OGC Nice.Photo de Catherine Steenkeste / .

«Il y avait plusieurs options. La décision a toujours été une chose: quelle étape m’apportera le plus? Où puis-je suivre les bonnes étapes de développement? Où puis-je obtenir le plus de temps au niveau le plus élevé possible? J’ai pesé les choses avec mes conseillers selon ces normes. C’était une décision très consciente d’aller à Nice », a déclaré Daniliuc à Sport 1.

Daniliuc, qui était dans l’académie des jeunes du Real Madrid avant de déménager au Bayern Munich, pense que son parcours unique en tant que jeune joueur l’a préparé à être capable de s’adapter à n’importe quel contexte.

«J’ai été formé dans les deux meilleurs clubs du monde. Le Real Madrid et le Bayern m’ont façonné », a déclaré Daniliuc, un arrière central autrichien qui a également joué un arrière droit cette saison. «Ils disent que l’étape la plus difficile est toujours celle de la jeunesse aux pros. J’ai réussi à faire ça à Nice. Voilà toute l’histoire. Peu importe l’offre que j’ai refusée autrement. Le Bayern ouvre des portes aux talents – pour moi aussi.