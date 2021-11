L’ancien évêque de Solsona Xavier Novell épouse sa petite amie Sílvia Caballol

23/11/2021 à 00:22 CET

Redaction

Xavier Novell, évêque émérite de Solsona, et l’écrivain Silvia Caballol, ils sont maintenant mari et femme. Le couple s’est marié ce lundi à 12h30, dans la justice de paix de Súria (Barcelone). Le lien s’est fait dans l’intimité familiale et uniquement en présence des témoins, qui étaient la mère de Caballol et sa compagne.

Une équipe de l’émission TV3 de ‘Planta Baixa’ les attendait à la sortie du juge de paix, qui a annoncé le lien via Twitter et a diffusé des images des deux. Vendredi dernier, le couple a demandé au juge de paix que le mariage puisse être officialisé ce lundi, en dehors des heures normales.

‼ # UltimaHora # UshoavançaPB El bisbe de Solsona, Xavier Novell, s’ha casat avec Sílvia Caballol that vespre al jutjat de pau de Súria 📺 Demà, à # PlantaBaixaTV3, les images en primícia et tous les détails de l’enllaç pic.twitter.com/FuhIYY2mHu – Planta baixa TV3 (@ plantabaixatv3) 22 novembre 2021

La cérémonie civile était la seule chance de Novell de se marier., puisque la route religieuse est fermée alors qu’il ne peut obtenir une dispense des fonctions ecclésiastiques, qui doit être accordée par le Vatican. Caballol, quant à lui, est séparé et a deux enfants d’une précédente relation.

Le couple a quitté le tribunal de paix souriant, lui vêtu d’un manteau noir, et elle, d’une veste beige et d’un pull orange. Ce lundi était la première apparition devant un média après des spéculations selon lesquelles elle pourrait être enceinte.

L’ancien et sa compagne ont 14 ans d’écart. Novell, qui à 41 ans, en 2010, est devenu le plus jeune évêque d’Espagne, a maintenant 52 ans, tandis que Caballol est né en 1983 à Súria.

Caballol est diplômé en psychologie de l’Université autonome de Barcelone (UAB), université où il a également obtenu un diplôme de troisième cycle en psychologie de la santé. De plus, il a fait des incursions dans le monde littéraire et a écrit au moins des romans érotiques et sataniques. Il s’agit de ‘Amnesia Trilogy’ et ‘The Hell in Gabriel’s Lust’.