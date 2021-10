L’ancien favori d’Arsenal sur le radar de Newcastle fixe la date de décision; allusions à l’avenir

Un ancien favori d’Arsenal qui a établi des liens avec Newcastle a fait allusion à ses plans futurs après qu’une source de confiance a révélé quand une décision sera prise.

Après la prise de contrôle menée par les Saoudiens jeudi dernier, les dépenses de transfert de Newcastle United devraient s’accélérer. Une série de cibles dans tous les départements de leur équipe ont déjà été liées. L’un des noms les plus récents qui figureraient dans le cadre était l’ancien Arsenal milieu de terrain, Aaron Ramsey.

Le joueur de 30 ans reste l’une des stars les plus influentes du Pays de Galles, bien que son impact soit plutôt minime à la Juventus.

La Juventus serait disposée à se débarrasser de Ramsey, l’un de ses meilleurs revenus. En effet, ESPN (citant Calciomercato) a de nouveau réitéré hier que le club turinois tenait à rompre les liens avec l’ancien Gunner.

On pensait que West Ham et Everton étaient dans le mix avant le rachat de Newcastle. La pierre d’achoppement évidente de leur point de vue est le salaire élevé de Ramsey.

Ce n’est pas quelque chose qui dissuadera les Magpies, mais selon le gourou des transferts de confiance Fabrizio Romano, tout intérêt de Newcastle n’a pas encore été pris en compte.

Romano a tweeté qu’il n’y avait « aucune approche pour Aaron Ramsey ou Mauro Icardi dans l’état actuel des choses ». Icardi était l’une des deux stars du PSG liées à Newcastle dimanche.

Néanmoins, Romano a livré une miette d’espoir pour Newcastle Ventilateurs. Il a conclu que Ramsey « décidera de son avenir en décembre/janvier ».

Si Ramsey reviendra en Angleterre dans la fenêtre d’hiver, seul le temps nous le dira. Mais si l’on se fie aux propres commentaires du joueur, il a encore des affaires inachevées en Italie.

Via ESPN, Ramsey a déclaré dans The Times: « J’espère que je pourrai toujours montrer exactement ce que je peux faire là-bas [at Juventus]. Les choses ont été frustrantes et ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu, mais je n’ai jamais douté de mes capacités.

« J’ai reçu un tas de messages pour me féliciter. Ils savent que je joue, mais je vais juste là-bas et j’essaie de faire de mon mieux.

Pendant ce temps, Rio Ferdinand pense que les nouveaux propriétaires de Newcastle devraient casser leur tirelire pour signer un trio des meilleures stars de la Premier League.

L’expert de BT Sport a déclaré à son émission YouTube Vibe with Five que Newcastle devrait remplacer la star de Manchester United Jesse Lingard, Declan Rice de West Ham et l’ailier de Manchester City Raheem Sterling.

Ferdinand a déclaré: «Je vais essayer de faire comme un fou quelques signatures, comme énormes, qui, je pense, seraient réalisables.

«Je regarderais des gens comme Raheem Sterling. Raheem Sterling ne joue pas régulièrement, j’irais lui poser la question. J’allais demander à Declan Rice : « Que se passe-t-il ?

« Ces deux-là seraient les deux premiers sur ma liste, et je ferais tout pour aller les chercher. Et puis j’essaierais d’avoir des gens comme Jesse Lingard, qui est dans et autour de l’équipe de Man United. C’est irréaliste jusqu’à ce que vous posiez la question. J’irais là-bas pour obtenir des réponses de ces types de joueurs, puis vous progresserez dans votre liste.

« [Kylian Mbappe] n’est qu’un pays de rêve, mais il y a des gens qui seraient à la périphérie de l’équipe de Man United, de l’équipe de Chelsea, de l’équipe de City. Je regarderais des joueurs comme ça, je serais partout sur ces types de joueurs.

