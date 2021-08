L’ancien favori de la F1 Kobayashi remporte la victoire aux 24 Heures du Mans

L’ancien pilote Sauber Kamui Kobayashi a remporté la course des 24 Heures du Mans, tandis que la voiture LMP2 de Robert Kubica s’est retirée de la tête de la catégorie dans le dernier tour.

Le populaire pilote japonais Kobayashi a effectué le dernier relais et a franchi la ligne d’arrivée avec sa Toyota Hypercar n°7 dans une victoire émotionnelle, aux côtés du Britannique Mike Conway et du triple champion du monde des voitures de tourisme, Jose Maria Lopez.

Ce résultat a été long à venir pour Kobayashi, qui a pris la pole position pour la quatrième fois en cinq sorties sur le Circuit de la Sarthe – mais n’avait jamais remporté la course auparavant.

Il était également monté sur le podium à quatre reprises, mais n’avait jamais atteint la plus haute marche jusqu’à ce point.

Ailleurs, cependant, le pilote de réserve Alfa Romeo, Kubica, a eu le cœur brisé. La voiture LMP2 de son équipe menait confortablement sa catégorie, mais ils sont tombés en panne dans le dernier tour de la course d’une journée et n’ont pas pu terminer, dans des circonstances angoissantes.

Ils auraient décroché la 3e place dans la course, mais selon Le Mans, les voitures d’État doivent franchir la ligne d’arrivée pour être classées. Kubica et ses coéquipiers Louis Deletraz et Ye Yefei ont donc perdu la victoire de la manière la plus déchirante possible. .

Il l’a fait! ?? Félicitations à Kamui, Mike Conway et Jose Maria Lopez pour une victoire fantastique au #LeMans24 https://t.co/tIHNnzipjV – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 août 2021

Avec cela, une course effrénée a été lancée en LMP2, avec la voiture #31 de Robin Frijns, Ferdinand von Habsburg et Charles Milesi reprenant les morceaux pour remporter la victoire de la catégorie dans un dernier tour spectaculaire.

En tête, cependant, Kobayashi et ses coéquipiers ont pu creuser un écart sur leurs collègues et l’entrée en course d’Alpine, l’équipe de France terminant P3 de la catégorie. Mis à part l’apparition de cette année, Alpine considère également Fernando Alonso comme son futur pilote « idéal », s’il parvient à le relancer dans la course automobile.

Les deux Toyota roulaient en étroite collaboration après un départ effréné sous la pluie qui a vu Sébastien Buemi percuter par derrière. Lui et ses coéquipiers, l’ancien pilote Toro Rosso Brendon Hartley et l’ancien homme de Williams, Kazuki Nakajima, ont finalement réussi à fermer leur voiture sœur et à relancer une bataille pour la victoire.

Mais la voiture n°7 victorieuse a pu faire un tour sur la Toyota sœur n°8 après un bref arrêt sur le bord de la piste. Avec cela, le #8 a pu se remettre en route, mais avec un gros déficit, il n’a pas pu récupérer.

Dès lors, Kobayashi, Lopez et Conway étaient les favoris pour remporter la victoire. Ils ont réussi à contrôler en grande partie leur rythme à partir de là et à survivre alors que d’autres voitures autour d’eux ont subi des accidents.

Après s’être rapproché à tant d’occasions, Kobayashi était naturellement ravi du résultat après la course.

“Nous avons eu tellement de soutien du Japon et nous avons eu tellement de chances de gagner Le Mans, mais évidemment nous avons toujours perdu, mais finalement nous avons gagné”, a déclaré Kobayashi à Eurosport après la chute du drapeau à damier.

« Nous étions plus ensemble en équipe [this year]… nous avons cru les uns aux autres. Je pense que nous sommes plus forts en tant qu’équipe – je pense que c’est pourquoi nous avons réussi cette fois.

« J’ai toujours rêvé de gagner cette course. C’est une atmosphère incroyable ici aussi.

« À l’avenir, la catégorie Hypercar sera plus importante, Le Mans sera une course énorme et j’ai hâte de me battre avec eux.