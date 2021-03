L’ancien favori de l’AFTV, Claude Callegari, décède tragiquement alors que la légende d’Arsenal Ian Wright rend hommage au «  fier fan des Gunners  »

L’ancien favori de l’AFTV, Claude Callegari, est décédé tragiquement à l’âge de 58 ans.

Claude était un habitué de la populaire chaîne YouTube avant de partir l’année dernière lors de la pandémie COVID-19.

AFTV

Le fan populaire d’Arsenal Claude Callegari est malheureusement décédé

Une déclaration de son compte Twitter officiel, «Claude et les Bansta», disait: «Nous ne pouvons pas croire que nous écrivons ceci, avec la permission du père de Claude, c’est avec une grande tristesse et un cœur brisé que nous devons annoncer que notre cher ami et légende Claude est malheureusement décédé hier après-midi le 29 mars.

«Nous vous demandons de bien vouloir respecter l’intimité de Claude, de sa famille et de ses amis et d’être respectueux en cette période extrêmement triste.

«RIP cher ami, parti mais ne jamais être oublié. Gooner pour la vie. «

Claude était toujours présent sur AFTV, qui a été fondée en 2012, avec DT, Ty et le présentateur Robbie Lyle.

Il était un invité populaire avec des critiques régulières sur Arsenal et les lacunes de l’équipe, et était célèbre en ligne pour avoir dit à Arsène Wenger: « IL EST TEMPS DE PARTIR ».

La légende d’Arsenal Ian Wright a dirigé les hommages à Claude sur les réseaux sociaux, l’AFTV a également publié un long hommage à l’une de leurs contributions originales.

Un communiqué de l’AFTV disait: «Nous sommes absolument dévastés aujourd’hui d’apprendre le décès de Claude Callegari, l’un des contributeurs les plus populaires de la chaîne.

«Claude était une figure très aimée pendant son passage sur la chaîne et grâce à sa passion pour Arsenal, il a pu se connecter avec des fans du monde entier à un niveau significatif.

«Nous avions continué à soutenir en privé Claude pendant son absence de la chaîne pendant la pandémie et la nouvelle de son décès est un choc profond pour tout le monde à l’AFTV et dans la communauté d’Arsenal au sens large.

«Nous ne publierons aucun contenu sur notre plateforme au cours des prochains jours pendant que nous accepterons la nouvelle de son décès.

«RIP Claude Callegari | Père, grand-père, ami et fier fan d’Arsenal. »

L’ailier d’Everton Yannick Bolasie a également écrit sur les réseaux sociaux: «RIP Claude AFTV Certiii présente ses condoléances à toute sa famille.