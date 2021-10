L’ancien flop de Liverpool ravivé révèle une opinion honnête sur les années «gaspillées»

Luis Alberto s’est ouvert sur son passage raté à Liverpool plus de cinq ans après son départ, insistant sur le fait qu’il aurait pu être un succès sans le moment du transfert.

Alberto a rejoint Liverpool en 2013 en provenance de Séville, après avoir passé une saison en prêt en deuxième division avec Barcelone B. Le milieu de terrain espagnol n’a cependant pas eu beaucoup d’impact en Angleterre. Il n’a réussi que 12 apparitions dans toutes les compétitions et n’a pas réussi à marquer.

Il a ensuite été prêté à Malaga et au Deportivo La Corogne, avant de sceller un transfert permanent vers la Lazio en 2016.

Depuis son passage en Serie A, Alberto a remis sa carrière sur les rails, prouvant ses capacités en tant que talent créatif. Il est susceptible de passer 200 apparitions pour la tenue basée à Rome cette saison.

Compte tenu du peu d’impact de son impact à Anfield, Liverpool n’a peut-être pas trop de regrets de l’avoir perdu. Mais Alberto pense qu’il aurait fait mieux pour Liverpool si le transfert était intervenu à un moment différent de sa carrière.

Même ainsi, il a dit que c’était une opportunité qu’il ne pouvait pas refuser à l’époque.

« Quand une telle équipe vous appelle, vous ne pouvez pas dire non », a-t-il déclaré à Rivista Undici (traduit par Sport Witness).

« En peu de temps, je suis passé de la deuxième division espagnole à une équipe qui pourrait gagner la Premier League, avec des joueurs comme [Steven] Gérard, [Luis] Suarez ou [Daniel] Sturridge.

«J’étais passé à un football complètement différent; Je me suis rendu compte qu’au-delà de la qualité technique, je devais élever le niveau de bien d’autres choses.

« Bien sûr, c’est vrai : ça se serait certainement passé différemment s’ils m’avaient appelé à un autre moment, mais il y a ceux qui gâchent quinze ans de leur carrière ; après tout, je n’ai perdu que quelques années.

Récemment, Alberto – maintenant âgé de 29 ans – a été soutenu pour obtenir une deuxième chance en Premier League. Ancien entraîneur de Liverpool Brendan Rodgers serait censé accueillir une réunion à Leicester City.

Les Foxes sont à la recherche de plus de créativité au milieu des craintes que James Maddison ou Youri Tielemans ne partent. Alberto pourrait donc être une solution.

Mais dans l’état actuel des choses, il est sous contrat avec la Lazio jusqu’en 2025, il semble donc prêt à y passer la majeure partie de sa carrière.

Si jamais il déménage, cependant, Liverpool en bénéficiera toujours, car ils ont inséré une clause de vente en se débarrassant de lui.

Liverpool cherche à signer un milieu de terrain en Serie A

Pendant ce temps, Les journaux européens de mardi suggèrent que Liverpool pourrait signer au milieu de terrain d’un autre club de Serie A.

On dit qu’ils sont l’un des favoris pour prendre Franck Kessie à l’expiration de son contrat avec l’AC Milan.

Kessie a récemment joué contre Liverpool en Ligue des champions et pourrait venir appeler Anfield chez lui s’ils peuvent le tenter.

Selon Mundo Deportivo, ils sont l’un des nombreux clubs actuellement à l’œuvre pour tenter de convaincre son entourage. Manchester United, le Paris Saint-Germain et l’Atletico Madrid sont tous également dans la course, tandis que Barcelone a un intérêt.

Milan n’offre pas à Kessie le genre de salaire qu’il souhaite renouveler. Par conséquent, il semble prêt pour un nouveau défi et pourrait s’aventurer en dehors de l’Italie.

Il prendra son temps plutôt que de signer un accord précontractuel, mais la possibilité de le signer gratuitement en est une qui plaît à beaucoup.

Liverpool est de sérieux prétendants et espère qu’il pourrait avoir plus de succès dans son milieu de terrain qu’Alberto s’il devait rejoindre.

LIRE LA SUITE: Liverpool est resté à l’extérieur en regardant vers l’intérieur alors que la cible chaude réduit la destination à deux clubs