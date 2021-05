L’ancien footballeur et boxeur Leon McKenzie s’ouvre sur l’obsession de son poids alors que l’ancien attaquant de la Premier League parle de l’image corporelle pour une nouvelle campagne

L’image corporelle n’est pas quelque chose dont les hommes parlent.

Beaucoup d’entre nous se regardent dans le miroir et ne sont pas satisfaits de ce que nous voyons, et les athlètes professionnels ne sont pas à l’abri de ces pensées.

Leon McKenize est un ambassadeur de l’association caritative de prévention du suicide CALM

Leon McKenize admet qu’il était obsédé par son poids lorsqu’il s’entraînait pour devenir boxeur professionnel et qu’il n’était parfois pas content de se regarder dans le miroir.

L’ancien attaquant de Crystal Palace, Norwich, Coventry et Charlton a été ouvert et honnête sur sa lutte contre la dépression et l’anxiété ces dernières années.

.

Leon McKenzie a aidé Norwich à remporter la promotion en Premier League en 2004

Après avoir pris sa retraite en 2013, il a troqué le terrain de football pour le ring de boxe et a continué à avoir un dossier de 8-2-1.

C’était en s’entraînant pour être un boxeur lorsque le fait de marcher quotidiennement sur la balance atteignait un point d’obsession.

McKenzie n’est pas le seul à le faire. Près de la moitié de tous les jeunes hommes âgés de 16 à 40 ans disent que leur santé mentale a souffert à cause de ce qu’ils ressentent pour leur corps, selon une enquête de la Campagne contre la vie misérable (CALM).

Sur 2000 hommes interrogés, 58% ont déclaré que la pandémie de coronavirus avait affecté de manière négative ce qu’ils ressentaient pour leur corps.

«Quand je devenais boxeur professionnel, tout était autour de la prise de poids. En peu de temps, j’ai vu mon corps changer radicalement », a déclaré McKenzie à talkSPORT.com.

«Oui, c’était tous des abdos, des packs de six et tout ce qui va avec, mais c’est devenu assez obsessionnel.

.

McKenzie a remporté huit de ses 11 combats en tant que boxeur professionnel

«Marcher sur la balance devenait obsessionnel en ce sens que quand j’étais un peu plus ou un peu en dessous, ce serait un problème pour moi et je regarderais le miroir différemment.

«La seule chose que j’ai définitivement identifiée à l’image corporelle est que, parce que j’ai souffert de dépression et d’anxiété pendant une grande partie de ma vie, j’ai remarqué que je mangeais confortablement.

«Je mange la mauvaise nourriture quand je ne me sens pas bien dans ma peau et que je m’auto-sabote en quelque sorte.

«Je l’ai fait pendant quelques périodes, plus encore dans ce deuxième verrouillage où je mangeais des ordures et ne me concentrais pas sur mon corps.

“Ce n’est que lorsque je me suis regardé dans le miroir un matin, je ne me sentais pas bien dans ma peau et je n’aimais pas ce que je voyais.”

Les médias sociaux peuvent souvent jouer un rôle dans les attentes corporelles irréalistes, les voix masculines dans les discussions de positivité corporelle faisant souvent défaut.

Pour les athlètes, les luttes avec l’image corporelle et leur apparence peuvent survenir après leur carrière une fois que l’entraînement quotidien s’arrête.

.

McKenzie a été franc sur ses luttes contre la dépression et l’anxiété

«J’ai été un athlète à peu près toute ma vie et il y a eu des moments où je me regardais dans le miroir et je n’étais toujours pas heureux», a-t-il déclaré.

«Je ne suis toujours pas satisfait de ce que je vois parce que j’étais habitué à être un athlète. Mon corps a changé et cela s’appelle l’acceptation. Je ne suis plus l’athlète que j’étais.

«J’ai aussi de l’arthrite dans la clavicule. Vous regardez mon corps de près et vous verrez une grosse bosse sur le côté gauche de ma clavicule. Cela me fait regarder mon corps différemment.

«Au sein de la société, en tant qu’êtres humains, nous avons tendance à voir quelqu’un qui a l’air mieux que nous et nous sommes tellement jugés sur nous-mêmes.

«C’est important quand nous nous regardons dans le miroir, nous sommes satisfaits de ce que nous voyons et ne nous battons pas.

«Regardez Dwayne Johnson, il est très inspirant et motivé, mais est-ce que je veux lui ressembler? Non. Est-ce que j’admire son état d’esprit? Oui.

«Surtout avec les médias sociaux, nous devons comprendre que parfois nous n’allons pas ressembler à cet homme ou à cet athlète musclé.»

.

McKenzie a pris sa retraite du football en 2013 pour se lancer dans la boxe

McKenize pense également que ce sont ceux qui vous entourent qui sont d’une importance vitale pour pouvoir accepter ce que vous voyez dans le miroir.

Il pense qu’il est important de pouvoir parler de santé mentale et d’image corporelle avec les gens qui vous entourent.

“L’une des choses les plus importantes pour les personnes qui luttent avec l’image corporelle, ce sont les gens qui les entourent”, a ajouté McKenzie.

«Chaque fois que les gens vous voient et vous disent« vous avez pris du poids », cela peut avoir un effet très néfaste sur vous.

«Si vous avez un partenaire ou des relations où ils peuvent dire quelque chose d’aussi dommageable comme« vous êtes juste un paresseux, gros que ce soit », c’est toujours décrit autour de votre poids s’ils savent que vous avez du mal avec cela.

«Votre cercle et qui vous comprend vraiment est d’une importance cruciale pour vous.

«Croire en vous-même et savoir que vous pouvez vous ouvrir au bon soutien, à la famille, aux amis autour de vous vous encouragera à continuer d’essayer.

«Quand je me regarde, je n’aime pas toujours ce que je vois, mais en m’éloignant, je sais que je ferai tout mon possible pour recommencer à m’aimer.

.

McKenzie a compté Peterborough, Coventry, Norwich, Charlton et Crystal Palace parmi ses anciens clubs

Les conversations sur la santé mentale dans le sport ont été plus importantes ces dernières années avec des personnes comme McKenzie au premier plan des discussions.

Il a animé une série sur talkSPORT, aux côtés de l’ex-joueur de cricket Steve Harmison, intitulé After The Lights Go Out, parlant à d’anciens professionnels de leurs problèmes de santé mentale.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était plus facile pour les sportifs de parler de leur santé mentale, McKenzie a déclaré: «Ce n’est jamais facile en tant que tel. Chaque individu est différent et chacun se débrouille différemment.

«Depuis le moment où je jouais jusqu’au match maintenant, il y a beaucoup plus de ressources là-bas. Il y a beaucoup plus d’empathie autour de la santé mentale.

«Si cela avait été de mon temps, on n’en a pas parlé. C’était plus tabou. Maintenant, on en parle et ne serait pas étranger s’il s’agissait d’un sujet sur les raisons pour lesquelles un joueur se débattait.

«Maintenant, il y aurait des moyens, de l’empathie et de la compréhension de la part d’un entraîneur, d’un manager, de fans.

«Ce n’est pas tellement plus facile, mais c’est à l’individu d’être d’accord pour dire« je me bats ».

«C’est là que des gens comme moi, Marvin Sordell et tant de gens essaient de parler et de faire ce qu’il faut.»

Campaign Against Living Miserably et Instagram se sont associés pour lancer la série de célébrités Body Talks pour lutter contre le tabou autour de l’image corporelle masculine avec des visages célèbres comme Jamie Laing, Russell Kane et Leon McKenzie qui parlent de leur corps. Pour en savoir plus, visitez le site Web de CALM.