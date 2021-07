L’ancien gagnant de “Big Brother” doit payer une grosse somme à un ancien allié de la réalité après avoir été condamné

L’affaire de harcèlement criminel impliquant les anciennes stars de Big Brother Mike “Boogie” Malin et le Dr Will Kirby a pris fin et Malin a été condamné à payer à Kirby des milliers de dollars en dédommagement. Malin, 50 ans, a été arrêtée en août 2019 pour avoir prétendument harcelé Kirby. Il a d’abord plaidé non coupable, mais a par la suite changé son plaidoyer en sans contestation. En juin, il a été reconnu coupable de harcèlement criminel.

Malin a également été condamné à payer à Kirby 23 219 $ plus 10 % d’intérêts lors d’une audience vendredi, rapporte TMZ. Il doit également payer 20 745 $ à l’avocat de Kirby. Malin a été condamné à deux ans de probation lors d’une comparution devant le tribunal en avril. Il a également dû passer trois jours dans une prison du comté de Los Angeles, payer 70 $ de frais et purger 30 jours dans un programme de traitement en établissement. Malin a également été condamné à verser 300 $ en dédommagement au tribunal, à effectuer 160 heures de service communautaire, à soumettre son ADN à la base de données criminelle et à abandonner toutes les armes à feu qu’il pourrait posséder.

Mike “Boogie” Malin (Photo : Sonja Flemming/CBS via .)

Kirby a obtenu une ordonnance restrictive contre Malin en septembre 2019 qui a interdit à Malin de s’approcher de la star préférée des fans, de sa famille et de ses cliniques LaserAway pendant une décennie. “Au nom du Dr Kirby, nous sommes reconnaissants au système de justice pénale d’avoir tenu M. Malin responsable de ses actes”, a déclaré l’avocat de Kirby dans une déclaration à Us Weekly en juin. “Le crime de harcèlement criminel est souvent sous-déclaré. Il n’y a absolument aucune honte à demander de l’aide et à signaler un comportement troublant. Le Dr Kirby demande respectueusement la confidentialité de lui et de sa famille en ce moment.”

Kirby, 48 ans, a remporté la saison 2 de Big Brother en 2001 et est ensuite apparu dans la saison 7 de Big Brother, la saison remportée par Malin, en 2006. Malin est également apparue dans la saison 2 de Big Brother et la saison 14 de Big Brother en 2012. Malin a eu plusieurs run- des démêlés avec la loi, y compris un procès pour détournement de fonds en 2011 qui s’est soldé par une condamnation à payer 800 000 $. En août 2020, Malin a été arrêté pour conduite en état d’ivresse à Las Vegas. Il a également été accusé d’avoir ouvert un bidon d’alcool et d’avoir envoyé illégalement des SMS. Il a été libéré sur son propre engagement

En juin 2020, Malin a été critiquée pour des propos racistes lors d’une apparition sur le podcast SurvivorNSFW. Lors de son apparition sur le podcast de Johnny Fairplay, il a déclaré que les stars de Big Brother Saison 20 Tyler Crispen et Angela Rummans étaient “comme ce que les deux Afro-Américains essaient d’être”. Il a également suggéré que l’émission “se retrouverait avec de mauvaises personnes là-bas” en raison de la récente pression de CBS pour ajouter de la diversité à la série. Les commentaires de Malin ont été largement condamnés et Fairplay a supprimé l’épisode, rapporte Us Weekly.