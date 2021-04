L’ancien garde du corps de Trump attend toujours que Trump lui rembourse une commande de 130 $ chez McDonald’s ⋆ .

Il y a quelque chose de presque comiquement parfait à propos de Trump et de ses habitudes alimentaires. C’est profondément, énergiquement, vigoureusement, symbolique. Les steaks et le ketchup bien cuits, le poulet frit Kentucky au cul gras et les cheeseburgers et frites de McDonald’s, tout cela, prouvent que l’on peut mettre l’homme dans la tour dorée, mais ses besoins et ses instincts les plus bas se trouvent dans la gouttière. C’est Donald Trump.

Ne vous méprenez pas, nous mettons au défi quiconque de les aimer plus que nous des cheeseburgers McDonald’s, et il n’y a pas une frite disponible dans l’écosystème de la restauration rapide qui rivalise avec la frite McDonald’s parfaitement salée et encore chaude. Mais quand on a l’argent pour se permettre le meilleur des choses? Nous passerions certainement plus de temps à explorer l’écosystème culinaire magistral. Oh, et nous mentions sur la sauce avant de mettre du ketchup sur un steak! Filet à la rouge.

Une autre chose associée à Donald Trump? Ne pas avoir l’argent pour payer ses besoins et ses instincts les plus basiques! Les deux caractéristiques parfaitement symboliques se sont affrontées en Écosse lorsque Trump a raidi son garde du corps sur une facture de McDonald. (Astuce de pro, si vous allez raidir quelqu’un dans votre entourage, assurez-vous que ce n’est pas le garde du corps ou que cela va à l’encontre du but d’avoir un garde du corps, sentez-moi?)

Quoi qu’il en soit, nous allons laisser Rawstory nous donner les faits bruts ici:

Selon Kevin McKay, il a travaillé pour Trump en Écosse et prétend qu’il a supporté cinq ans de «diatribes, de disputes et de crises de colère», et qu’il lui doit toujours l’argent pour la course alimentaire McDonald’s.

Dans l’interview, McKay a décrit une sortie de golf sur le terrain de golf de Trump en Écosse qui s’est terminée par un voyage habituel au restaurant de hamburgers où il a déclaré que l’entourage de Trump avait besoin de ce qu’il estimait être «20 cheeseburgers et frites avec environ 10 ou 15 Coca Colas».

Selon McKay, «’Nous étions en voiture depuis la propriété de M. Trump et juste au moment où nous sommes arrivés au pont de Don, il a demandé à s’arrêter chez McDonald’s afin qu’il puisse acheter de la nourriture pour le vol de retour à New York. Nous étions dans un convoi de six Range Rover noircis avec environ 15 hommes en costume à l’intérieur, donc il doit y avoir eu des expressions choquées alors que nous nous arrêtions dans le parking. M. Trump n’avait pas de monnaie britannique – la livre sterling – alors il m’a demandé si je pouvais lui donner l’argent.

Après avoir accepté de payer la facture, le garde du corps affirme que Trump lui a dit: «Vous la récupérerez», avec McKay ajoutant: «C’était une somme décente pour moi parce que je gagnais environ 2000 £ (2700 $) par mois de travail. pour M. Trump.

Encore une fois, parfaitement symbolique. Nous soupçonnons que de nombreux MAGA gagnent environ 2700-3000 $ par mois, qui envoient également 130 $ à l’homme MAGA lui-même. Ils ne récupèrent pas l’argent, et ils n’ont jamais eu les bonnes frites, pour commencer.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak