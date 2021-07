L’ancien gardien de Chelsea Thibaut Courtois se moque de la star de Man Utd en affirmant qu’il n’est “pas de classe mondiale”

Anthony Martial ne doit pas être considéré comme un joueur vedette, selon Thibaut Courtois (.)

L’ancien gardien de but de Chelsea, Thibaut Courtois, a rejeté les suggestions selon lesquelles l’attaquant de Manchester United Anthony Martial devrait être considéré comme «de classe mondiale».

Martial a raté une place dans l’équipe de France pour l’Euro 2020 cet été après s’être blessé au genou en fin de saison dernière.

Le joueur de 25 ans a lutté pour la cohérence pendant son séjour à Old Trafford et Courtois a suggéré que l’attaquant de United ne méritait pas d’être placé dans la catégorie des joueurs de «classe mondiale».

Lors d’une séance de questions-réponses avec son coéquipier belge Jan Vertonghen pour Pickx Sports, Courtois a été invité à nommer trois joueurs vedettes qui n’étaient pas à l’Euro 2020.

Courtois n’a pu nommer son ancien coéquipier du Real Madrid Sergio Ramos avant que le chronomètre de sept secondes ne s’épuise.

Vertonghen a ensuite déclaré à Courtois qu’il aurait également pu nommer Erling Haaland, Martial, Marc-Andre ter Stegen, Virgil van Dijk, Nicolo Zaniolo, Moise Kean, Edin Dzeko, Jan Oblak et Miralem Pjanic.

Mais Courtois a ensuite déclaré: “Martial… c’est un joueur vedette?”



Anthony Martial a marqué sept buts en 36 apparitions la saison dernière (.)

Martial a marqué sept buts en 36 apparitions pour United la saison dernière, mais a eu du mal à obtenir un rôle régulier en tant que principal attaquant d’Ole Gunnar Solskjaer après l’arrivée d’Edinson Cavani.

Martial avait réintégré la pensée de Didier Deschamps pour l’équipe nationale de France et aurait fait la coupe pour l’équipe de l’Euro 2020 s’il n’avait pas été blessé.

‘Anthony Martial aurait été là, mais il n’est pas disponible. Son état ne le permet pas », a déclaré Deschamps avant le tournoi.

