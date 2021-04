L’ancien gars a chuté dans la liste Forbes au cours de la dernière année ⋆ .

Donald Trump est obsédé depuis longtemps par sa richesse, exagérant souvent le chiffre pour impressionner les autres. Il est donc sûr d’être furieux d’avoir perdu plus de 300 places sur la liste des milliardaires du magazine Forbes.

L’ancien président disait souvent aux Américains à quel point ils avaient de la chance de l’avoir. Lorsqu’il s’est présenté pour la première fois à l’investiture républicaine, il a déclaré: «Je suis vraiment riche… c’est le genre de réflexion dont vous avez besoin pour ce pays. Cela semble grossier, ce n’est pas grossier.

Trump, cependant, est nettement moins riche qu’il ne l’était lorsqu’il est entré à la Maison Blanche. Forbes a publié mardi sa liste des personnes les plus riches du monde. L’ancien président s’est classé 1001 sur la liste 2020. Et quand il est devenu président, la publication a estimé sa fortune à 3,6 milliards de dollars.

Mais sur la liste 2021, Trump était tombé sur la liste à la 1299e place. Et sa fortune avait également considérablement diminué puisqu’elle est désormais estimée à 2,4 milliards de dollars. Et il y a probablement plus de problèmes à venir.

Une grande partie des actifs de Trump sont liés à des entreprises qui ont été gravement touchées par la pandémie COVID-19 qu’il a ratée. L’hôtel de Washington qu’il a ouvert avant de prendre ses fonctions serait une ville fantôme.

Et pour beaucoup, la marque Trump est devenue toxique. Cela est d’autant plus vrai qu’il a incité à une insurrection sur le Capitole des États-Unis.

Dernier point, mais non le moindre, l’ancien président et ses entreprises sont confrontés à de graves menaces juridiques. L’État de New York a ouvert une enquête importante sur Trump et son organisation. Si cette enquête aboutit, Trump risque de perdre complètement sa fortune.