L’ancien gouverneur de la RBI veut que Crypto trouve un cas d’utilisation approprié pour être «plus confiant» quant à sa valeur

Raghuram Rajan, qui est également l’ancien économiste en chef du FMI, s’attend à ce que l’inflation américaine soit transitoire et a déclaré: “Idéalement, la Fed aimerait observer aussi longtemps que possible”, le problème étant la variante Delta et d’autres “qui se cachent en arrière-plan . “

Raghuram Rajan, ancien gouverneur de la Reserve Bank of India et économiste en chef du FMI, a déclaré que les crypto-monnaies avaient un “avenir potentiel”, en particulier les pièces stables réglementées.

Bien qu’optimiste quant à l’avenir des actifs cryptographiques, Rajan a déclaré au . Global Markets Forum qu’il n’est pas clair quels fondamentaux soutenaient exactement leurs valorisations autres que «l’environnement grisant». Il a attribué une politique monétaire accommodante comme le moteur de la hausse des prix dans toutes les classes d’actifs.

Les cryptos ne seront pas “votre dernier recours” dans un scénario apocalyptique, a ajouté Rajan pour ajouter: “Je serais beaucoup plus confiant quant à la valeur de ces cryptos une fois qu’ils auront trouvé des cas d’utilisation appropriés”, comme un moyen de paiement efficace. , en particulier dans les transactions transfrontalières.

Outre la cryptographie, il a parlé de la responsabilité de promouvoir les investissements durables qui incombe aux gouvernements et non aux banques centrales.

Les banques centrales devraient éviter les domaines non législatifs à caractère politique tels que les investissements «verts», qui sont principalement une question fiscale, et devraient se concentrer sur la stabilité financière de ces investissements et d’autres menaces telles que la cybersécurité et les crypto-monnaies, a déclaré Rajan.

Assurer la stabilité financière et monétaire est déjà une responsabilité assez large, a-t-il ajouté.

Il a commenté le “taper tantrum”, auquel il ne s’attendait pas à ce que les marchés réagissent dans un style 2013.

Le marché attend les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, vendredi, lors du symposium économique de Jackson Hole. Les hauts responsables des banques centrales annoncent souvent des changements importants concernant les 120 milliards de dollars d’achats mensuels du Trésor dans ce forum.

“Idéalement, la Fed aimerait observer le plus longtemps possible, (et) … s’assurer que l’économie est bien sur la voie de la croissance.” “Bien sûr, le problème est la variante Delta, ainsi que toutes les variantes qui se cachent en arrière-plan.”

Rajan, professeur de finance à la Booth School of Business de l’Université de Chicago, estime que les pressions inflationnistes aux États-Unis sont transitoires, mais a déclaré que les prix pourraient rester élevés plus longtemps que prévu en raison de salaires solides, de l’indisponibilité de travailleurs et de contraintes budgétaires supplémentaires. .

