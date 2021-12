L’ancien grand chanteur blanc Jack Russell dit qu’un documentaire sur l’incendie mortel d’une discothèque sera diffusé en première en février

Ancien GRAND BLANC chanteuse Jack Russell, dont la pyrotechnie a déclenché l’incendie meurtrier du 20 février 2003 à Rhode Island, a parlé à Tulsa Music Stream du prochain documentaire sur le tristement célèbre incendie qui a tué une centaine de personnes et blessé des centaines d’autres.

« Nous sommes censés en avoir une première au [legendary club] Whisky [A Go Go in West Hollywood] en février – une chose sur invitation seulement, » Jack dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je pense que ça sort le Reelz; Je pense qu’ils vont le mettre sur Reelz. Ce n’est pas la façon dont nous voulions initialement qu’il sorte ; nous voulions que ce soit plus un film. On a mis trois ans à tourner ce truc. Je veux dire, ça faisait longtemps. Beaucoup de séquences, beaucoup de séquences. Je pourrais faire toute ma biographie avec juste ce qu’il y a sur le sol de la salle de montage. Mais c’est vraiment émouvant. Je n’ai pas encore vu le produit fini – je viens de voir la bande-annonce – mais c’est vraiment émouvant, touchant, et c’est un film magnifiquement tourné. Il vous permet de savoir à quel point la musique est belle et comment la musique peut tout guérir, peu importe ce que les gens pensent. Il y a une certaine chose dans la musique qui est très curative, et cela a aidé beaucoup de gens à traverser les séquelles de l’incendie. »

Russel a également déclaré qu’il souhaitait que la tragédie serve de rappel pour rester vigilant quant à la sécurité publique.

« Honnêtement, on ne m’a pas posé de question sur l’incendie de – je ne me souviens plus depuis combien d’années », a-t-il déclaré. « Cela fait très, très longtemps. Le public a la mémoire courte, malheureusement. C’était quelque chose dont j’espérais que les gens se souviendraient, juste à cause de sa nature et du fait que nous devons prendre soin de nous quand nous ‘ nous sortons par endroits ; nous devons être conscients de notre sécurité. »

Au cours de la même conversation, Russel a parlé du statut de son autobiographie tant attendue, « Danser sur le bord ». Il a dit: « Nous en avons presque fini. J’ai trouvé un écrivain. Son nom est Kate Catalina. elle est Puce Z’Nuffla femme de. C’est une écrivaine fantastique. Nous nous entendons comme des petits pois et des carottes. Donc ça va être un très bon livre. Ce que j’ai lu est vraiment super. Nous avons beaucoup de gens qui ont fait des interviews pour ça. Même [A&R guru] John Kalodner est sorti du placard [to be interviewed for it]. Non, il n’est pas sorti du placard – je ne voulais pas dire le placard « placard ».

Il y a quatre ans, Russel Raconté Télé babillage psychopathe sur le prochain documentaire, qui est provisoirement intitulé « La liste des invités »: « Ce que c’est, c’est en partie l’histoire de ma vie, en grandissant, et puis ça part dans le feu, malheureusement, et la suite de ça, et des témoignages… pas des témoignages, mais… des discours des victimes et de leurs familles et comment cela les a affectés. »

Russel a déclaré que certaines parties du film sont particulièrement difficiles à regarder pour lui « parce que beaucoup de gens me blâment ». Il s’est ensuite corrigé : « Je ne dirais pas grand-chose, mais ils sont très vocaux. » Pourtant, il a dit qu’il comprenait pourquoi certains pensent qu’il devrait être tenu responsable de ce qui s’est passé il y a quinze ans. « Je le vois comme ceci : si cela leur permet de pleurer plus facilement la perte d’un proche, alors mes épaules sont assez grandes », a-t-il expliqué.

L’incendie de la discothèque The Station à West Warwick a commencé dans un club surpeuplé lorsque la pyrotechnie de Russel‘s GRAND BLANC enflammé de mousse insonorisante illégale tapissant les murs du club.

« J’ai vu tellement de cassettes vidéo de pyros en train de tirer dans ce club avec de la mousse – des trucs plus gros que nous – et cela ne s’est jamais produit », Jack Raconté Télé babillage psychopathe. » Pourquoi c’est arrivé cette nuit-là… Qui sait ? Je veux dire, c’est comme un accident d’avion – il faut que toutes ces petites choses se mettent en place pour qu’une grande chose se produise. Alors [the movie] m’a donné l’occasion de parler de ce que je ressentais et de m’excuser. Pas des excuses coupables, mais parce que j’ai juste…

« Je veux dire, je me sens horrible que cela se soit produit », a-t-il poursuivi. « J’ai perdu beaucoup d’amis cette nuit-là – beaucoup d’amis. Des gens que je ne connaissais même pas étaient même là. Et les gens ont dit: » Eh bien, il n’a pas de remords. » Et ils doivent comprendre, quand tout cela s’est passé, mon équipe juridique a dit : « Vous ne pouvez jamais dire que vous êtes désolé, car cela implique de la culpabilité. » Et je me dis ‘Mais je suis désolé.’ [And they told me], ‘Mais tu ne peux pas le dire.' »

Selon Russel, au moins une chose « vraiment belle » est sortie de la tragédie. « Il y avait un homme nommé Joe; Ils l’appellent ‘L’homme lézard,' » Jack mentionné. « Il était le pire, le plus gravement brûlé de tous les gens. Et il a rencontré sa femme dans le feu et ils ont eu un beau fils. Et son commentaire était: » Si cela ne s’était pas produit, je n’aurais pas rencontré le l’amour de ma vie.' »

Le chanteur a déclaré que le documentaire, qui, espère-t-il, l’aidera à conclure, est « vraiment bien fait. Le gars [making it]… il a fini Disney films. Il est en fait de cette ville. Il devait donc être vraiment impartial, ce qu’il était vraiment – ​​il vient de le dire. Et c’est vraiment, vraiment instructif, et ça plonge dans la vie des gens. »

Russel a ajouté qu’il était « content » que le film ait été tourné. « Ce n’est peut-être pas la meilleure chose au monde pour moi, mais c’est très cathartique », a-t-il déclaré.

Au moins un parent d’une victime de l’incendie de la station a été mis en colère par Russela l’intention de faire un documentaire sur l’incident et d’en discuter dans le prochain livre.

« Je pense que cela ruine tous les progrès positifs que nous faisons maintenant pour guérir ici à Rhode Island », Jody roi, dont le frère Tracy était videur à la gare, a dit au Presse associée en 2015. « S’il veut aider, reste à l’écart, ferme ta gueule. »

Russelle camarade de groupe Ty Longley (guitare) était l’une des personnes qui ont péri dans l’incendie de la gare, qui est devenu le quatrième incendie le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis.

En 2008, le groupe a accepté de verser 1 million de dollars aux survivants et aux familles des victimes de l’incendie.

GRAND BLANC guitariste Mark Kendall a fondé le groupe avec Russel en 1982. Au moment de l’incendie, le groupe qui se trouvait sur la route s’appelait LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL. Kendall a dit plus tard qu’on lui avait demandé de se joindre Russel et son groupe solo sur la tournée pour aider à augmenter la fréquentation.

Russel sorti GRAND BLANC en décembre 2011 après avoir été incapable de faire une tournée avec le groupe en raison d’une série de blessures, notamment un intestin perforé et un bassin brisé. Jack largement imputé ces blessures à sa dépendance à l’alcool et aux analgésiques ainsi qu’au médicament prednisone qui lui a été prescrit.

Russel a poursuivi ses anciens camarades de groupe en 2012 pour leur utilisation continue du GRAND BLANC nommer après Jack avait pris un congé de la bande pour des raisons médicales. Peu de temps après, Russel a été contestée par Kendall, guitariste rythmique/claviériste Michel Lardie et batteur Audie Desbrow, affirmant que le comportement autodestructeur du chanteur endommageait le GRAND BLANC nom (ils ont également allégué qu’il facturait moins aux promoteurs pour sa propre version de tournée de GRAND BLANC). Les parties ont réglé en juillet 2013 sans aller en jugement, avec Russel maintenant en tant que LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL tandis que les autres continuent comme GRAND BLANC.

Russel a déjà discuté de son livre dans une interview en 2016, en disant : « Je ne fais que tout jeter dans ce livre. Et il pourrait y avoir quelques poursuites, j’imagine. Je vais devoir demander à mes avocats de le vérifier. avant de le sortir. Mais, je veux dire, je ne pense pas vraiment que ça va arriver. Parce que le livre parle de moi et de ce que j’ai [gone through] et pas tellement sur les autres. Mais il y aura des endroits où quelqu’un pourrait lever un sourcil et dire : « Hmmm… ». Cela va énerver certaines personnes. Mais ça fera rire plus de gens. Si vous êtes la cible de la blague, c’est comme ça que ça se passe. [Laughs] »

Il y a trois ans, Russel a déclaré que l’une des principales raisons pour lesquelles il écrivait un livre était « parce que je veux que les gens sachent que peu importe à quelle distance de l’échelle vous tombez, vous pouvez toujours remonter. Vous n’êtes pas obligé de rester en bas », a-t-il déclaré. Boom quotidien. « Que vous ayez un problème de drogue, d’alcool ou quoi que ce soit d’autre d’ailleurs, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez accomplir tellement de choses dans la vie si vous y croyez et le visualisez. Rien n’arrive par hasard, et je crois que tout le monde que vous rencontrez a une sorte de message pour vous, si vous écoutez assez attentivement.Ce pourrait être un étranger qui vous dit quelque chose au hasard que vous ignorez, mais si vous vous asseyez et réfléchissez, peut-être qu’ils ont dit quelque chose que vous étiez censé entendre. Vous ne savez jamais quand vous êtes utilisé comme cette voix d’encouragement pour quelqu’un d’autre. Je ne crois pas que quoi que ce soit arrive par coïncidence, c’est pour une raison, à la fois bonne et mauvaise. La vie n’est pas aléatoire ; c’est très bien chorégraphié et nous sommes là pour apprendre. »